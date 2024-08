El PSOE quiere renegociar el pacto de gobierno en la reestructuración por la dimisión de Malvido

La dimisión de la concejala socialista y primera teniente de alcaldesa de Cangas, Iria Malvido, que ayer formalizó en el Concello, obliga a una reestructuración del gobierno local tripartito (BNG-PSOE-EU) y también a renegociar el pacto, tal y como se acordó en la reunión de la ejecutiva de los socialistas cangueses que se celebró a última hora de la tarde de ayer en la sede de la calle Noria y a la que acudió la propia edil.

A su término, los socialistas aseguraron que se exigirá al BNG cambios en el pacto, que suponen incluso la ruptura del status quo. La alcaldesa,Araceli Gestido, consideraba por la mañana este supuesto como imposible, porque tendría que pasar otra vez por el tamiz del pleno de la corporación, donde están en minoría, por lo que la cuestión de salario o cambios de áreas es algo imposible de que prospere. No obstante, la alcaldesa esperaba que el PSOE muestre sensatez cuando tenga lugar la reunión del pacto de gobierno de Cangas.

Reunión de la ejecutiva local de los socialistas, ayer, en Cangas. / Fdv

La reestructuración del gobierno, motivada a la dimisión de Iria Malvido, tendrá que esperar hasta después del día 8 de septiembre .La candidata a suplir a la edil dimisionaria, que no es otra que la número dos de la lista y hasta la fecha concejala de Deportes, Sagrario Martínez, se encuentra de vacaciones en la empresa en la que trabaja. La edil no tiene ninguna intención de mover ficha mientras que no hable con su jefe en la conservera Lago Paganini, al que se debe. También quiere mantener una reunión con el secretario provincial del PSdeG PSOE, David Regades, a quien le quiere exponer su situación laboral. Así que hay que esperar.

Sagrario Martínez, mientras tanto, se ocupará de las concejalías que tenía atribuidas Iria Malvido, Obras y Servicios y Mobilidade, que compaginará con la de Deportes. La número dos de la lista socialista trasladó esta situación a la ejecutiva local de su partido, en la reunión de ayer.

La exedil de Cangas con la alcaldesa en una imagen de archivo en una visita a una obra en Aldán. | // FDV / Fdv

El BNG, según señaló la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, tras la dimisión de Iria Malvido, considera que ya no tiene que ser la formación nacionalista la que convoque al pacto de gobierno., que había pedido en su reunión del miércoles, antes de dimitir Malvido. En su opinión debe hacerlo el PSOE, cuando tenga claro cómo afronta la renovación. Sagrario Martínez mantuvo ayer una conversación con Araceli Gestido al respecto.

Como ya adelantaba FARO DE VIGO, si Sagrario Martínez decide optar por la dedicación exclusiva de 1.600 euros que le corresponde al PSOE, se quedaría con la concejalía de Servicios, seguro, y si la de obras viene incorporada, también. Deportes lo llevaría el actual secretario local de los socialistas,Eugenio González, que ocupaba el puesto número cuatro de la lista y que ya fue concejal de gobierno y portavoz del grupo municipal en el mandato pasado hasta que fue cesado por la que era alcaldesa Victoria Portas. Pilar Nogueira se mantendría en la concejalía de Policía. Pero todo va a depender muy mucho de la decisión que tome Sagrario Martínez.

Acto de renuncia, con un ramo de flores

El acto de renuncia de la concejala del PSOE, Iria Malvido, se formalizó ayer por la mañana en el Concello, a donde acudió acompañada por el secretario local del partido, Eugenio González; y la concejala y compañera de grupo, Sagrario Martínez, que ya daba muestras de haber tomado las riendas de la agrupación. Iria Malvido, cuya alcoholemia positiva al volante de su coche en las Fiestas del Cristo, le ha costado su carrera política,, en un error que ella misma asumió y del que dijo que le servirá como “una lección de vida”, se mostraba abatida y también emocionada por las muestras de cariño que recibió al acudir al Concello a presentar su dimisión, aunque nadie de los que fueron sus compañeros de gobierno del BNG y de EU, estuvieron allí. La secretaria municipal le hizo entrega de un ramo de flores y algunas trabajadoras se despidieron de ella con abrazos. La alcaldesa, Araceli Gestido, asegura que no sabía que ella se iba a presentar a esa hora ni fue advertida por la exconcejala, por lo que interpretó que no quería su presencia. Por su parte, la concejala de EU, Aurora Prieto, asegura que sí estuvo en el Concello, aunque después salió, pero no la vio. Prieto reconocía que “todos somos humanos y cometemos errores”, pero rechaza que haya personas que se “regocijen de lo que ocurrió. Es un tropiezo de una persona joven que tiene mucha vida por delante”.

“Es pronto para hablar de si peligra el pacto”

La portavoz de EU en el gobierno tripartito de Cangas y única concejala de la formación, Aurora Prieto, reconoce que la dimisión de Iria Malvido fue “la salida más correcta”. Recuerda que EU ya había pedido el mismo martes por la noche, tras una reunión de la formación política, la dimisión de la concejala, como también lo hizo el PP, en la oposición. EU fue el primer partido en pronunciarse al respecto, sin esperar a la decisión que uera a adaoptar dl PSOE como acordó el BNG.

Respecto a la situación de si peligra el pacto de gobierno de las tres fuerzas, Aurora Prieto asegura que es pronto, que es el PSOE el que tiene que reestructurar el partido, que sin embargo ya ha dado un paso al frente anunciando que pedirá cambios en el pacto, que se verá si serán posibles.

