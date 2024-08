La Xunta indica que la senda de la PO-313 está en evaluación y el BNG acusa al PP de mentir

La directora xeral de Relacións Institucionais y Parlamentarias de la Xunta, Sandra Vázquez Domínguez, ha remitido al parlamentario del BNG, el moañés Paulo Ríos, la respuesta de la Consellería de Infraestructuras a una iniciativa en la que preguntaba sobre la situación del tramo de carretera de la PO-313, en cuanto a la seguridad viaria y medidas que tenía previsto adoptar la Xunta, apoyando así a los vecinos de Broullón y Alto da Paradela que en varias ocasiones, y con el apoyo del gobierno local, salieron a la calle para reclamar mejoras. Piden una senda peatonal que discurra hasta el mirador de A Fraga, la colocación de bandas reductoras de velocidad para calmar el tráfico y la dotación de red semafórica en los cruces más problemáticos para evitar accidentes, sobre todo en las maniobras para incorporarse a la carretera provincial.

La respuesta de la Xunta deja en evidencia al PP de Moaña, que en el pleno del pasado mes de junio, cuando intervino la portavoz de los vecinos, Sandra Teijeiro, para reclamar, mediante una moción estas medidas, los populares anunciaron que la Xunta ya estaba trabajando en la redacción de un proyecto. En la respuesta de la Xunta tan solo se dice que en la segunda fase del Plan de Sendas de Galicia se están valorando también nuevas actuaciones en comarcas en donde ya se actuó y el tramo de la PO-313 “está a ser avaliado”.

Paulo Ríos dice que la respuesta deja claro que lo que aseguró el PP “non era certo, conforme non existe ningún proxecto e en todo caso está en fase de avaliación”. Por lo tanto exigirán a la Xunta que cumpla con sus compromisos con los vecinos y al PP que deje de utilizar “de xeito partidista as institucións que controlan para decir cousas que non son certas”.

En el escrito, la Xunta señala que “traballou nos últimos anos de modo moi intenso para mellorar a rede viaria de titularidade autonómica na península do Morrazo, dando así cumprimento ao seu compromiso trala finalización da conversión en autovía do corredor, na que se investiron 55 millóns de €euros”. Añade que con el Plan de Sendas da Comarca do Morrazo, se habilitaron en carreteras autonómicas 8 itinerarios peatonales seguros, sostenibles e integrados en el paisaje: Vilaseca–Lapamán y Bagüín- Seixo en la PO-551 en Marín, Coirados–Pardavila y Pardavila-Cadro en la PO-313 en Marín; Trasouto-Alto da Portela en la PO-551 en Bueu, y también en la PO-551 el tramo A Moureira-Palmás entre Meira y Domaio (Moaña). La inversión en este caso fue de 5,2 millones y se construyeron 8 kilómetros de nuevos itinerarios peatonales seguros.

La consellería insiste en que una vez concluida esta primera fase del Plan de Sendas, que permitió habilitar casi 300 kilómetros de nuevos itinerarios peatonales y ciclistas en Galicia desde 2016, la Xunta está con una nueva fase, en la que añadirán nuevas comarcas y se determinarán actuaciones prioritarias en las comarcas en donde ya se actuó, desde el punto de vista de la necesidad, de la funcionalidad y de la viabilidad y que el tramo de la PO-313 se está valorando.

