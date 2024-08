La vida de la fuente luminosa.

No se puede decir que dentro del agua haya demasiada vida. Si los peces no mueren en esta agua enfangada es que tienen más resistencia que los patos de A Lagoa de Massó, que a día de hoy no sabemos lo que les pasó. Pero en torno a ella sí que hay vida, con los puestos de los feriantes de las Fiestas del Cristo.

La maldición del PSOE en Cangas

Alguna malidición con el PSOE debe de haber en Cangas. Desde la última etapa de Lois Pena hasta ahora se sucedieron episodios desmolarizantes para cualquier socialista, que pagaría el budú a 100 pesos si supiera que con eso desaparecería el mal fario. En el pasado mandato quedó fuera del gobierno los dos últimos años tras cesar la alcalesa a sus concejales, ahora el episodio de Iria Malvido que la obliga a dimitir. Pero ya antes, en 2015 sus dos primeros espadas dimitieron al mes de haber sido elegidos. Esto es un sin Dios que diría Berlanga.

Noël Malvido y el BNG tira porque le toca

Ahora falta que el BNG aclare la situación de su concejal Noël Malvido, después de que desobedeciera las normas de su partido y acudiera a la procesión del Cristo como autoriad, en vez de hacerlo a título particular. El caso es que su presencia en el acto religioso chocaba porque precisamente ese día hubo concentraciones en la parroquia de O Hío evidenciando el problema que existe en la parroquia con Cangas. Él es concejal de Turismo y no estuvo ni se le esperaba. Habrá un Consello Local del BNG en donde se debata la situación del concejal Noél Malvido, que no aparece por el Concello.

