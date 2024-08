El teatro sale a la calle en el Cristo

A las Fiestas del Cristo de Cangas le quedan solo tres días de eventos y actuaciones musicales en su programación. Hoy la charanga Radio Tropical lleva a cabo una ruanda a las 12.00 horas. Por la tarde, la plaza del Eirado do Costal hospeda los primeros espectáculos de calle para todos los públicos, con “Superharte” de Patty Diphusa (19.30 horas). Esta representación de clown, llena de humor y baile, tendrá su momento culmen cuando la propia artista intente meterse dentro de un globo que habrá hinchado previamente. Estaba previsto que actuara Bea Sin Triz con su show “Lila Stars”, pero, según declaraciones de la técnica de Xuventude Merchi Lorenzo, no ha sido posible por enfermedad. Mañana los espectáculos callejeros en el Eirado do Costal continuarán con la interpretación teatral “As minas do rei Salomón” por parte de la compañía ferrolana Teatro Ghazafelhos, creada en 2006 creada por Montse Piñón y Pepablo Patinho.

Personas paseando en la zona de los puestos de venta de las fiestas en la Alameda nueva. / Gonzalo Núñez

A las diez de la noche, en Naves de Ojea, es el turno del “Desconcerto” de la banda de música Belas Artes. Según Laura Fernández, integrante de la agrupación, los solistas Arián Pastoriza, Adrián Pastoriza, Teo Sánchez y Iago Camaño interpretan temas de Mike Hannickel (“Concerto for triangle”), Ted Huygens (“High Tea”, “Coffee Serenade” y “The Happy Cyclist”), Leroy Anderson (“Sandpaper Ballet” y “The Typewriter”) y Don Gillis. Dj Yago pinchará a partir de las 00.00 horas en el recinto de Naves de Ojea.

Ayer, la música tradicional y de corales llenó los recintos de las Fiestas del Cristo con el festival de la asociación cultural Lembranzas da Ría en Ojea a las 22.30 horas y la segunda parte de las intervenciones de “Así Canta Cangas”, dentro del III Memorial Tucho Perete, con las actuaciones de las corales Areas Gordas, el grupo Los Galaicos y la agrupación músico-vocal Mornura. El encargado de la sesión DJ de anoche en Ojea fue DJ Reque.