¿Quién da la vez?

El seísmo político que provoca la situación de la portavoz socialista de Cangas Iria Malvido fue de tal magnitud que los cambios que estaban previstos en el grupo municipal del PSOE y que FARO DE VIGO se hizo eco el pasado martes pueden tener mayor alcance e, incluso, deshacer algunos que ya se daban por confirmados. Es el caso de la concejala de Deportes, Sagrario Martínez, que había comunicado a la organización local y a sus allegados su intención de dimitir por razones estrictamente personales, ante la dificultad de compatibilizar su vida laboral con la política. Al ser la número dos de la lista, con la dimisón de Iria Malvido, a Sagrario Martínez le correspondería la dedicación exclusiva que tenía ahora Iria Malvido. Hay que recordar que el pacto del gobierno establece que al PSOE le corresponde una dedicación exclusiva. Por lo que podría dar marchar atrás en su decisión, ya que le permitiría dedicarse solo a la política. La anunciada marcha de Sagrario Martínez de la política local no interferiría con que hubiese un cambio de cromos. Es decir, que Eugenio González, que es hoy en día secretario xeral del PSOE de Cangas, dejaría su cargo para que lo ocupara ella. Siempre manteniendo los tiempos que hay para estos cambios orgánicos.

Pero no sería de extrañar que pugnara por ella la número tres de la lista, Pilar Nogueira, que siempre se mostró quejosa con Iria Malvido por no haber conseguido una dedicación para ella. No hay que olvidar que Pilar Nogueira disfrutaba de una dedicación exclusiva en el anterior mandato, de la que la alejó su cese decretado por la alcaldesa de aquel momento, Victoria Portas. Era edil de Medio Ambiente y fue una de las que cayó tras el escándalo de las dunas de Rodeira. Además, en la ejecutiva local celebrada el martes quedó claro las diferencias que ella tiene con el resto de compañeros de la ejecutiva.

El regreso de Eugenio González a la primera línea de la política se da por seguro. Si Iria Malvido insiste en quedarse, Sagrario Martínez volvería al punto de salida de su meditada decisión de dejar la política municipal, por lo que entraría directamente Eugenio González a ocupar el cargo de concejal de Deportes. Si ocurre lo contrario, Eugenio González entraría todavía con más fuerza en el grupo municipal.

De dimitir también ahora Sagrario Martínez, tendría que entrar en el grupo municipal el número 5 de la lista, Roberto Carballo, pero distintas fuentes señalan que dejaría pasar su turno y la persona que se haría con el puesto de tercer concejal socialista sería la arquitecta Carmela Carrillo.

