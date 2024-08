La concejala pide la baja temporal del partido y afirma que acatará lo que diga Ferraz

La concejala canguesa Iria Malvido, envuelta desde el martes en la polémica tras conocerse que triplicó la tasa de alcohol permitida en una prueba realizada tras las Fiestas del Cristo, acudió en la mañana de ayer al Concello y a esas horas seguía en su cargo pese a que voces desde otros partidos pedían su dimisión. Sometida a la presión, la edil se pronunciaba por la mañana y, además de pedir perdón, anunciaba su baja temporal como militante del PSOE y dejaba en manos del partido la decisión sobre su cargo.

“Pido disculpas, desde la más absoluta humildad, por el terrible error que cometí cuando en la madrugada de ayer volví a casa después de asistir a las fiestas del Cristo de Cangas conduciendo mi vehículo y superando holgadamente la tasa de alcohol permitida. Soy consciente de la magnitud de mi error y renuncio de antemano, dada mi condición de cargo público, a cualquier circunstancia atenuante para justificar mi conducta”.

La edil socialista pide perdón a todos los vecinos de Cangas y a toda la ciudadanía en general, “pues la responsabilidad al volante es una obligación que nos atañe a todos.” La edil quiere transmitir sus disculpas de manera muy especial a las víctimas de los accidentes de tráfico “porque en estas horas dolorosas para mí me vienen mucho a la cabeza las personas que han sufrido pérdidas personales o lesiones a causa del alcohol en la carretera”.

Dice que tiene derecho a disfrutar de las fiestas de su pueblo, pero que es plenamente consciente de que eso debe ser compatible con el respeto a las normas.

Por eso afirma que, desde la responsabilidad, renuncia de antemano a recordar lo que hicieron otros responsables públicos de partidos que la critican y a matizar informaciones incorrectas o directamente inventadas sobre los hechos previos que dieron pie al control de alcoholemia. Iria Malvido sostiene que lo importante es que esto no tendría que haber sucedido nunca “y que mi dolor es menos importante que el que he causado a personas que confían en el proyecto político del PSOE para modernizar y cohesionar la sociedad allá donde ostenta responsabilidades de gobierno. Como mujer, socialista, feminista y demócrata lo asumo y me propongo convertirlo en una lección de vida”.

En su comunicado mantiene que lo importante es aprender de ellos y asumir todo el peso de la responsabilidad. Malvido solicitó la baja temporal como militante del PSdeG-PSOE a la Ejecutiva provincial del partido. Asegura que es lo coherente. “Como marcan los estatutos y el código deontológico comuniqué los hechos a la mañana siguiente a la Ejecutiva provincial” y por la mañana seguía a la espera de la decisión que tome el Comité Federal de Ética, aunque los acontecimientos se desencadenaron ya a última hora del día con su dimisión, sin tener que esperar a acatar la decisión de Ferraz. “Mi conducta privada en nada debe perjudicar a las siglas del PSOE al que me debo y por el que siempre seguiré trabajando con orgullo”.

Agradece las muestras de cariño del PSdeG-PSOE, desde el secretario general provincial y el secretario general local hasta todos y cada uno de los militantes que le envían mensajes y también de todos los vecinos, “muchos de ellos simpatizantes de otras fuerzas políticas”. Añade que agradece incluso los comentarios de la gente que la critica, ya que quien conduce bajo los efectos del alcohol o tiene conductas poco edificantes deben pagar por ello. Siempre y en toda circunstancia, sin apelar al “y tú más” y en la justa proporcionalidad a los hechos.

La ya exconcejala socialista Iria Malvido quiere poner en valor todo el trabajo que el gobierno local de Cangas, en unas condiciones difíciles, ha venido desempeñando en este período de algo más de un año. “Hemos hecho cosas importantes y más que quedan por hacer en beneficio de nuestro concello y por eso me gustaría concluir apelando a que “los árboles no nos impidan ver el bosque”, dado que hay quien tratará de aprovechar esto para seguir embarrando, obstaculizando y echando abajo tanto lo hecho, como lo que ya está planificado y en marcha. Esa gente, que practica la política (con minúscula) y a la que todos y todas conocemos de sobra.