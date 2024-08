Anguieiro recuerda que las “masacres” siguen en Palestina

Las familias de los 11 mártires de Anguieiro volvieron a rememorar a las víctimas en el homenaje de ayer ante el monolito conmemorativo por los asesinatos de estos vecinos de Cangas el 28 de agosto de 1936. El evento, organizado por la Asociación Cultural Memoria Histórica 28 agosto de Cangas, comenzó a las 19.00 horas con la música de armónica de Xico de Cariño. Después, habló Camilo Camaño, presidente de la asociación organizadora.

Durante su intervención, Camaño leyó, como en todas las ediciones de este aniversario, un discurso donde se agradeció a los asistentes su presencia en el evento, a las familias de las víctimas de Anguieiro y a los colectivos y asociaciones de Memoria Histórica.

Iria Morgade, en la lectura del manifiesto. / Gonzalo Núñez

También mostró su gratitud a las entidades colaboradoras con la conmemoración, la asociación A Illa dos Ratos, que llevó a cabo el sábado 24 la ruta “Cangas na República”, y el Concello de Cangas, así como a las autoridades ya que, según palabras del presidente, “su presencia en el acto “contribúe a manter viva a memoria de once mártires asasinados e da sentido a devandita conmemoración, sempre coa condena de tan vil matanza, absolutamente carente de xustificación”. Tras el alegato del presidente, el acto continuó con la música de Dori Santos y el recitado de poesía por parte de Luis Chapela y Mónica Camaño. Aitor G. Bamio leyó una crónica del padre de los hermanos Estanislao y Antonio Ferreiro Núñez sobre el día que mataron a estos dos vecinos de Darbo.

Asistentes al homenaje a los 11 mártires de Anguieir en el monolito junto a la PO-551 en A Portela. / Gonzalo Núñez

La lectura del manifiesto de este año corrió a cargo de la escritora y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, Iria Morgade. En su intervención, Morgade comenzó rememorando la nota necrológica que se le dedicóa Secundino Ruibal, Nornandino Núñez, José Nores, José Martínez, Alejandro Martínez, Daniel González, Estalisnao Ferreiro, Antonio Ferreiro, Guillermo Fernández, Antonio Blanco y Eugenio Bastos el 27 de agosto de 1977 y que decía “No 41 cabodano dos once de Anguieiro, fusilados na noite do 27 pra o 28 de agosto de 1936, os vosos familiares, camaradas e amigos non vos esquencen”. Fue la primera vez que se mencionaba el asesinado en la prensa durante la Transición y que, en esas mismas fechas, los partidos que habían firmado el comunicado (PCG, PSOE, PSPG y PSG), llevaron adelante un homenaje desde la Alameda de Cangas hasta el lugar de Salgueirón. “en completo silencio e manifestación pacífica” . La encargada del manifiesto quiso destacar que la defensa de la democracia, por la que asesinaron “Os once de Anguieiro”, no fue una defensa armada, ya que muchos de ellos no eran soldados, sino marineros, albañiles y canteros. “Fueron años de amor, pero en silencio”, declaró Morgade, haciendo referencia al dolor que tuvieron que sufrir las familias de todas las víctimas de las represiones del Franquismo, sin poder decir nada por miedo a los castigos impuestos por el gobierno falangista.

Morgade terminó su intervención haciendo un paralelismo de los genocidios sucedidos en 1936 con el conflicto armado que se vive actualmente en Oriente Medio. “A moitos quilómetros de aquí, en Palestina, onde, como aconteceu aquí hai oitenta e oito anos, masácranse civís, esténdese o sangue por toda a súa terra, ferida e extirpada.” El 88º aniversario por los asesinatos en Anguieiro terminó con la intervención de la concejala de Cultura, Aurora Prieto, la tradicional ofrenda floral por parte del equipo del gobierno cangués y de los vecinos y el sonido del himno gallego.

