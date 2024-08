El PSOE apoya a Iria Malvido tras su alcoholemia positiva pero sus socios de EU piden la dimisión

La concejala del PSOE y primera teniente de alcaldesa en el gobierno tripartito de Cangas, Iria Malvido, que dio positivo en alcohol al volante de su coche en un servicio ordinario de la Policía Local de Cangas a las 02.00 horas de ayer, no dimite. Tras reunirse ayer por la tarde con la comisión ejecutiva del PSdeG PSOE de Cangas, afirma que su decisión final dependerá de la que tomen los órganos del partido, en este caso el Comité Federal.

Iria Malvido en el último pleno en Cangas. / Fdv

La edil contó con el apoyo mayoritario de la ejecutiva en este sentido. Iria Malvido manifestaba al salir de la reunión de la ejecutiva local socialista que acudiría hoycon normalidad al Concello de Cangas a trabajar como otro día cualquiera, realizando las funciones que venía desempeñando en sus concejalías de Obras, Servicios y Mobilidade.

Sin embargo, la situación ha abierto un cisma en el seno del gobierno tripartito. Esquerda Unida estaba esperando a una decisión del PSOE antes de pronunciarse. Una vez conoció la postura socialista emitió un comunicado, a última hora de la tarde, en el que solicita la dimisión de su compañera de gobierno y tacha de incomprensible que ella no hubiera dimitido ya. Asegura que, además de ser una vecina más de Cangas, ostenta un cargo público vinculado a una responsabilidad política. “Hemos vivido recientemente un acontecimiento con trágicas consecuencias debido al exceso de alcohol al voltante y no podemos permitir que un representante del pueblo cnagués no dé ejemplo político”.

Por su parte, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) anunció en un principio que el BNG también iba a tomar postura ayer, una vez que se pronunciara la ejecutiva socialista de Cangas; pero más tarde concluyó mantener para hoy la reunión del consello local.

Si al final el BNG se suma a la decisión de EU (durante la mañana de ayer cargos del BNG pedían la dimisión de Iria Malvido) podría cambiar totalmente el gobierno, entre otras cosas porque existe la posibilidad de que el PSOE no quiera gobernar con alguien que pide la dimisión de su líder, como ya pasó en el anterior gobierno tripartito. Pero no es menos cierto que en el propio PSOE ya hay movimientos para colocarse en las mejores posiciones para sustituir a Iria Malvido.

Los socialistas de Cangas tienen dos bazas en la mano para defender su continuidad en el gobierno: esperar a que el juzgado de Cangas se pronuncie el próximo día 17 de septiembre, cuando se celebra el juicio, y esperar también a que lo haga el Comité Federal del PSOE, que a día de hoy no se sabe cuando se reúne.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que estuvo a punto de convocar ayer al Consello Local para pronunciarse de urgencia después de haberlo hecho el PSOE y de saber que lo iba a hacer EU, decidió esperar a hoy. Considera que no se trata de un tema que haya que ir a la carrera. Hoy se pronunciará el Consello Local del BNG de Cangas.

Iria Malvido manifestaba ayer que le estaban llegando muchas muestras de apoyo a través de las redes sociales.

Por su parte, el PP de Cangas, en la oposición, sí que solicita la dimisión de Iria Malvido. Considera que la conducta de los representantes públicos debe ser ejemplar y la de Iria Malvido, lamentablemente, no es el caso. Asegura que la situación de la concejala es insostenible y que “cuando una persona comete un error debe asumir las consecuencias de sus actos y pedir disculpas”.

También hace mención a “unas conductas poco edificantes que no respondían a las funciones de una representante de todos los vecinos y vecinas de Cangas”, en alusión a su comportamiento como concejala. Hace balance de un año de gobierno de Iria Malvido que estuvo marcado por “malas formas y falta de respeto” a miembros de la oposición y vecinos.

El juicio quedó aplazado al día 17 de septiembre

La concejala, que dio un positivo de 0,84 mg/l, lo que supone algo más del triple permitido para conducir, regresaba a las dos de la madrugada a su casa por la avenida de Galicia, procedente de las Fiestas del Cristo, y fue interceptada por la Policía Local, colaborando con los agentes en el control de alcoholemia. Iria Malvido tenía que enfrentarse a un juicio rápido en el Juzgado de Cangas. La citación era para las 10:00 horas de ayer adonde acudió con su abogado, aunque la vista, por una competencia de juzgados, quedó prevista para el 17 de septiembre. La edil acudió ayer a su puesto de trabajo en el Concello cumpliendo con la agenda municipal, aunque no lo hizo a la junta de gobierno al coincidir el horario con la citación en el juzgado. La Policía Local mantiene que no estaba realizando un control, sino un servicio rutinario cerca de las dos de la madrugada en la avenida de Galicia hacia la rúa San José, cuando vieron un vehículo Mercedes, circulando de manera “errática”, según las fuentes consultadas, y a velocidad excesiva, en la avenida de Galicia en dirección a la avenida de A Coruña. Los agentes le dieron el alto y comprobaron que era la concejala, a la que notaron con síntomas “claros e inequívocos” de haber ingerido alcohol, por lo que aplicaron el protocolo para realizar la prueba de alcoholemia mediante aire expirado. El procedimiento fue el siguiente: le informaron de sus derechos y del procedimiento reglamentario, le invitaron a realizar la prueba y ella aceptó, resultando ese positivo de 0.84 mg/l en la primera e igual nivel en la segunda. La concejala reconoció que sí se había tomado una copa, pero le sorprendió semejante tasa. Iria Malvido accedió voluntariamente a ser trasladada en el vehículo policial, a la jefatura de para instruir las diligencias.

