Portos concede a Nabia la cafetería de la estación de Moaña, pero decide renunciar

La cafetería de la estación marítima de Moaña está cerrada desde el año 2019, cuando la anterior concesionaria dejó el servicio. Esto obligó también a cerrar los baños usados por los viajeros del transporte de ría mientras esperaban a los barcos. En estos años Portos de Galicia trató de encontrar interesados en reabrir el servicio y finalmente se realizó una concesión a la propia naviera que gestiona las líneas regulares entre la villa y Vigo, Nabia. Al no haber más candidatos no fue necesario realizar un proceso de concurrencia pública.

Nabia analizó entonces las condiciones de Portos para reabrir y gestionar la cafetería pero ayer desde la compañía explicaban que optaron por no asumir este servicio al no interesarle las condiciones. Consideran que los requisitos de uso son demasiado exigentes y que las tarifas económicas que se requieren a la concesionaria no hacen el negocio competitivo.

De momento seguirán por lo tanto los baños cerrados. En la mitad de la estación más cercana a la avenida Concepción Arenal sí que están abiertas las puertas normalmente, para que los usuarios del barco puedan sentarse en los bancos y refugiarse del intenso calor del verano o de las lluvias del invierno. Se encarga la propia Nabia de la apertura y cierre de este espacio.

El Concello había explorado, sin éxito, instalar en esas dependencias una oficina de turismo.