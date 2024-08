“Falarei da relevancia da búsqueda de xustiza para as vítimas da etapa franquista ”

O monolito de Anguieiro, xunto á PO-551, entre A Portela e A Madalena, en Cangas, acollerá hoxe (19:00 horas) o LXXXVIII aniversario da execución dos 11 veciños da localidade que foron asasinados polo goberno falanxista en 1936, que en eses momentos perseguía e castigaba con pena de morte a todo aquel membro dos partidos políticos contrarios ao réxime franquista. As vítimas foron coñecidas como “Os 11 mártires de Anguieiro”. Na homenaxe de hoxe, organizada pola asociación canguesa Memoria Hisórica “28 de agosto”, haberá unha lectura dun manifesto por parte da licenciada en Ciencias Políticas e da Administración pola Complutense de Madrid e graduada no Máster en Migracións Internacionais: Investigación, políticas migratorias e mediación intercultural na Universidade da Coruña, Iria Morgade Valcárcel.

–Que transmitirá aos veciños de Cangas durante a lectura do manifesto de hoxe?

–Falarei da relevancia que ten seguir a solicitar a xustiza para as vítimas da violencia franquista. Explicarei que a violencia que nos contaron, que nos remitiron durante décadas, non foi así. É necesario explicar e coñecer para nun futuro que o fascismo non volva a dañar e a facer as atrocidades cometidas. Os mártires de Angueiro son un caso máis de todas esas vítimas que foron deshumanizadas, asasinadas ou que fixeron desaparecer. A dor a tiveron que sufrir as súas familias porque nunca puideron pasar o duelo polo acontecido, xa que non tiñan corpos aos que velar. Ese tipo de violencia, que debemos sinalar, é moi diferente á violencia da Guerra Civil que nos veñen contando dende hai tanto tempo.

–Que cambios propondría nunha potencial reforma da lei de Memoria Histórica de España, aprobada en outubro do 2022?

–Creo que me centraría na súa orixe.Considero fundamental para que existan de verdade unhas políticas de memoria no estado español que fagan xustiza e reparación é abolir a Lei de Amnistía de 1977, que absolve os crimes contra a humanidade dos golpistas e dos xenocidas dende xullo de 1933. Xa foi recriminada por diversos organismos da ONU, polos seus redactores na defensa dos dereitos humanos. Teñen dito dende hai anos que é preciso abolir esta lei de amnistía. De feito, os convenios que asinou o goberno español prohíben amnistiar crimes contra a humanidade como os que tiveron lugar.

-Considera que a memoria histórica é un tema tabú na actualidade en España?

-Evidentemente o que aconteceu sigue a ser un tema escabroso porque sigue velado por ese discursode guerra civil fratricida, dunha guerra entre irmáns. Eran odios paxorais entre veciños que non se podían ver. Iso ocultou que houbo unha parte do exército contra a democracia que levou a cabo prácticas fascistas e xenocidas. Debido a isto, houbo unha época de terror, onde a xente non puido dicir nada durante os corenta anos de ditadura. Pero e que logo, na Transición, se mantivo o mesmo relato que viña dos últimos anos de que iso había que olvidalo, que iso fora unha guerra entre irmáns e que era mellor mirar cara diante. Non se pode mirar cara diante se primeiro non se coñece a verdade e se non se fai xustiza para as vítimas.

–Cinco dos corpos dos mártires emerxeron das augas da Ría de Vigo, considera que habería algún cambio á hora de realizar a homenaxe de non haberse atopado os cadáveres?

–Era moi habitual que a violencia franquista fixera desaparecer os corpos. España é un dos lugares onde hai máis desaparecidos a día de hoxe no mundo. Era unha forma de violencia en si mesma e un castigo para os seus descendentes e para a súa comunidade, p or non poder enterrar ou velar dignamente as vítimas. Como no caso das vítimas de Anguieiro si que se recuperaron os corpos, foi mais sinxelo realizar esta homenaxe. Pero sí que existen moitos outros sitios onde aparecen cadáveres descoñecidos de desaparecidos, que foron tirados ao mar ou enterrados, nos que igualmente fanse homenaxes, buscando a visibilidade deses casos para coñecer se ao final se sabe quenes eran as súas familias e quenes eran eles.

Cangas pide xustiza pola violencia franquista

A homenza a "Os 11 de Anguieiro" do ano pasado. / Julio Santos Álvarez

O evento centras dos actos da homenaxe aos mártires de Anguieiro terá lugar hoxe no monolito de Anguieiro, na estrada de Cangas a Pontevedr, con música, poesía, unha ofrenda floral e a lectura do manifesto por parte de Iria Morgade. Entre eles houbo mariñeiros, canteiros y albaneles asociados ao Partido Socialista Obrero Español ou á Confederación Nacional de Traballo. Se chamaban Secundino Ruibal Villar (38 anos), Nornadino Núñez Martínez (46 anos), José Nores Rodríguez (16 anos), José Martínez Pazó (26 anos), Alejandro Martínez Pazó (19 anos), Daniel González Graña (24 anos), Estanislao Ferreiro Núñez (24 anos), Antonio Ferreiro Núñez (32 anos), Guillermo Fernández Fernández (27 anos), Antonio Blanco Rodal (26 anos) e Eugenio Bastos Fernández (18 años).

