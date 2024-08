El Cristo suena a corales, música tradicional y rock

El sexto día de las fiestas del Cristo do Consolo de Cangas comienza hoy su programación con una ruada por parte de la comparsa Lume de Karoso al mediodía. Por la tarde, a las 20.30 horas en el Eirado do Costal, se llevará a cabo la segunda parte del festival “Así canta Cangas”, dentro del III Memorial Tucho Perete, con las actuaciones de las corales locales Areas Gordas, Los Galaicos y el grupo músico-vocal Mornura. Ayer comenzaban las intervenciones del festival con los coros San Xosé, Queixumes do Hío, Coral Lestonnac y María Soliña., en una primera jornada que llenó el Eirado do Costal.

Ensayo de la banda Madmen, ayer en Ojea. | // G.N.

La programación conitnúa a las 22.30 horas con el festival “Lembranzas da Ría” en las Naves de Ojea, con la participación de esta agrupación nacida en Aldán en 1984, y del grupo folk Fiandola. “Lembranzas” tiene como eje principal tanto la interpretación y reproducción de bailes de toda Galicia como el trabajo etnográfico y de recuperación de la danza ycontradanza y el baile tradicional de Carnaval de damas y galanes de Darbo. Manolo Cobas lleva siendo su director artístico y responsable de la sección de baile desde el año 1994. La implicación de la asociación en estos proyectos hizo que en 1994 se le concediera el premio Xiria á Labor Cultural, en 2011 el premio Cacarezo y el galardón Xohán de Cangas ao labor cultural en 2015.

La edil de Cultura, Aurora Prieto(centro) con Septeto Santiaguero y vecinos. | // FDV

A las 00:00 horas actuará tocará el turno de la actuación de dj.

Actuación del Septeto Santiaguero. | // FDV

En cuanto a los conciertos en el campo de las fiestas del Cristo, el lunes tuvo lugar la actuación del grupo Septeto Santiaguero. fundada en 1995, y con dos Grammys Latinos en 2015 y 2018 por sus discos “No quiero llanto” y “A mi qué” respectivamente.

Según Abel Abel Villar Rioja, voluntario del Concello de Cangas, “el evento fue todo un éxito, la gente se quedó con ellos. “ Según Villar Rioja, a toda la gente que asistió decía que le había gustado mucho. “Nunca había visto a la gente de Cangas tan implicada y emocionada con un concierto”. Como balance general de estos días de fiestas, Abel Villar afirma que por ahora todas las reseñas que le han comentado han sido muy positivas, aunque destaca un favoritismo claro hacia el día que estuvo la orquesta “Los gin Toni’s” , la sactuaciones de los djs de madrugada en Naves de Ojea, sobre todo entre el público joven, y los fuegos del día grande del Cristo de Cangas.

Respecto a la polémica suscitada sobre la subvención a las bandas de música, en las fiestas, la concejala de Cultura, Autrora Prieto (EU), quiere aclarar que no es cierto que el Concello no quisiera pagar a la música ni al grupo de gaitas y tambores Tromentelo. Recuerda que las actuaciones en las procesiones las financian las propias cofradías y que Cultura paga los conciertos de Bellas Artes del domingo y de este lunes en el atrio de la iglesia, la presencia de las bandas en todas las procesiones de Semana Santa, además del concierto del Viernes de los Dolores en el atrio.