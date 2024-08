El BNG exige que el PSOE aclare la baja temporal de Iria Malvido como militante antes de cesarla

El Consello Local del BNG de Cangas, reunido esta tarde, considera graves los hechos cometidos por la teniente de alcalde socialista Iria Malvido, tras haber dado positivo en alcohol en un servicio de la Policía Local en la madrugada del martes, triplicando la tasa permitida. Los nacionalistas reafirman su compromiso por la seguridad, asi como también con el ejemplo que los representantes públicos deben de dar. "Asi pois, entendemos que calquera cargo público debe ser consecuente con estes principios e asumir as responsabilidades legais e políticas que conlevan determinadas accións".

El Consello Local también afirma que nodudará, a través de sus competencias en el gobierno municipal, a la retirada de las delegaciones que tiene cedidas la citada concejala socialist (Obras,Servicios y Mobilidade), teniendo en cuenta un comportamiento que califica de impropio de un cargo público.

Pero el BNG también convoca la comisión de seguimiento del pacto de gobierno. Quiere que el PSOE clarifique su situación, una vez que Iria Malvido emitió un comunicado hoy mismo en el que sostiene que se dá de baja temporalmente en el PSOE. Recuerda que el gobierno local de Cangas es fruto de un acuerdo entre varias organizaciones políticas: BNG, PSOE y EU, no entre personas individuales.

En este sentido, el BNG quiere que el PSOE aclare su situación dentro del gobierno, quién va a asumir las delegaciones de la actual tenencia de alcaldía y proceder a la reestructuación del gobierno ante esta nueva situación

"Dende o BNG entendemos que é responsabilidade do PSdeG PSOE clarificar a actual situacion coa tenencia de alcaldesa, xa que ao non formar parte deste último, non debe seguir a formar parte do goberno de coalición do Concello de Cangas".