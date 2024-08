La Xunta saca a consulta el PERI de Altamira con 250 pisos, 22 casas y subsuelo para aparcar

El Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Altamira en Cangas, en la denominada técnicamente Unidad de Actuación UA-5, sigue su tramitación. Después de que el Concello remitiera a la Xunta, a mediados de julio, tal y como adelantó FARO DE VIGO, el documento para la valoración ambiental estratégica, la Consellería de Medio Ambiente lo ha sacado a consulta pública, por un plazo que acaba el 1 de octubre.

La interlocutora con el Concello por parte de la promotora siempre fue Aliseda, aunque el documento del PERI está presentado por Promociones Inmobiliarias Canvives, controlada por el fondo de inversión Blackstone, propietaria también de dos parcelas grandes en Jacinto Benavente, en Vigo.

Altamira supone el gran desarrollo de la trama urbana de Cangas, junto al actual centro de salud, con accesos desde las calles San José, Baiona, Gondomar y avenida de Galicia y que hoy está destinado a aparcamiento gratuito del Concello. Por eso que su eliminación supondrá un problema para el Concello que deberá de buscar un espacio para los cientos de coches que a diario aparcan en este terreno y en donde el promotor hace constar que “dadas las necesidades y el uso al que se dedican los terrenos, se permitirá la utilización del subsuelo para la implantación de aparcamientos”.

El ámbito del PERI abarca 35.705 metros cuadrados, 177 menos que la delimitación en las Normas Subsidiarias de Cangas, tras analizar el parcelario y realizar ajustes. Contempla cuatro manzanas, con una superficie de 8.123 metros cuadrados y 24.368 de edificabilidad para vivienda colectiva, con un máximo de 250 pisos; y otra de 6.925 metros al sur del ámbito y más próxima a la trama tradicional de la villa, para vivienda unifamiliar, con 22 casas, con tipologías de 4 parcelas de características similares para prever un remate adecuado y por varios contornos de protección de elementos catalogados, con anchos de fachada de no más de 6 metros. La edificabilidad total de uso residencial asciende a 29.621 metros y la de vivienda protegida será de 3.016 metros cuadrados (10,18%). La vivienda protegida se ubica en la manzana 3 (MC03) y en la mitad de la 4 (MC04).

La ordenación contempla espacio de uso terciario al norte para una actuación hotelera, de 1.760 metros cuadrados; 6.377 metros cuadrados de zonas verdes; 3.855 de equipamientos; 8.578 para viales y 18.897 de cesión para el Concello.

Vista aérea del ámbito a desarrollar, en el centro de la imagen. / Fdv

Como todos los que se remiten de Valoración Ambiental, la promotora plantea en el documento tres alternativas, de las que propone una. Canvives opta por la alternativa 2, que contempla más parcelas edificables y menos de viario. La suma de parcelas edificables asciende a 16.807 metros cuadrados, el 47,07% del ámbito (la alternativa 1 son 12.479, el 35%). Contempla 6.397,77 metros cuadrados (17,87% del ámbito) de espacios libres públicos, en dos piezas para mejorar las condiciones de integración, en la zona central. La dotación para equipamientos públicos, con 3.855 metros cuadrados (10,80% del total) se realiza en el linde oeste. El hecho de que el ámbito delimite con el muro del cementerio municipal plantea problemas a la promotora, que establece una zona de remate de este muro, del que reconoce que presenta un “difícil encaje en el entramado urbano”. Presenta un viario en continuidad con las calles San José, Gondomar, Baiona y Avenida de Galicia.

La promotora considera que siendo válidas las dos alternativas, la 2 es la mejor valorada por las tipologías empleadas en las zonas más sensibles así como por el trazado del viario más integrado y de menor impacto. Además, de cara a la integración con la malla urbana, remata en donde confluye el ámbito, generando espacios de relación mejor conformados que contribuirán a un mejor aprovechamiento.

La promotora plantea la extensión de la parcela de equipamiento a todo el muro del cementerio municipal, con el que limita el ámbito y que es de difícil integración en la ordenación al tratarse de un elemento que “no cuenta con tratamiento arquitectónico alguno”. Establece una franja estrecha de terreno que permite la ejecución de edificación al lado del muro y con altura similar, que proporciona un fondo escénico adecuado a la plaza. La tipología toma como referencia las antiguas edificaciones en campos de feria tradicional, de utilización para la colocación de puestos de venta temporales. Así, para esta zona tan singular se plantea principalmente usos comerciales de pequeña dimensión que den actividad a la plaza a la que dan frente.

Los terrenos de Altamira son utilizados ahora como aparcamiento público gratuito. | // GONZALO NÚÑEZ

Problemas viarios

En cuanto al viario, en el documento se reconoce que el ámbito presenta varias problemáticas como la continuidad de la avenida de Galicia entre el este y el oeste, la de las rúas Baiona y Gondomar, la integración de la calle de la trama histórica de Fonte do Galo, la previsión de recorridos ciclistas y la dotación suficiente de aparcamiento. El documento plantea un sistema viario básico que aprovecha los entronques existentes y reconoce que la ordenación no puede ser abordada exclusivamente desde la ordenación de la UA-5, puesto que no alcanza la continuidad deseada fuera de este ámbito. Contempla tres viarios que dan continuidad a la avenida de Galicia con 53 plazas de aparcamiento; un cuarto que da continuidad a la rúa Gondomar, que generaría 19 aparcamientos, otro pequeño de 10 metros que conecta la rúa Antonio Nores con Gondomar, con 4 plazas de aparcamiento, y con respecto a la calle Baiona se elimina su conexión con la rúa Gondomar, por un problema de cotas. En su lugar se propone un espacio libre. El sexto viario que da remate dentro del ámbito a la rúa Baiona contempla 12 plazas de aparcamiento.

