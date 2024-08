El conflicto de O Hío, en TikTok

“Los vecinos de O Morrazo están hasta aquí de los turistas y han decidido pasar el paso de cebra de un lado a otro sin parar bloqueando el paso a los coches. Son peatones en continuo movimiento, son peatones a pilas, son los mejores. España que bonita eres, si no existieras, habría que inventarte”. Así presenta el “tiktoker” Marck Biarnes en su cuenta de TikTok las protestas que durante los dos últimos domingos han realizado vecinos de la parroquia de O Hío, cruzando por el paso de peatones para generar colas de vehículos, con el fin de visibilizar el problema agravado este verano con la invasión de coches a las playas de turistas de los que dicen, que aunque tienen derecho a acudir a los arenales lo hacen sin respetar las normas de convivencia y aparcando mal, en línea amarilla, incluso delante de sus casas, de las que no pueden salir. Los vecinos están “hartos” y han empezado a salir a la calle.

La presidenta de uno de los siete colectivos vecinales de la parroquia, en este caso de Viñó, Esperanza Veiga, dejaba de lado el malestar por los problemas de aparcamiento para compartir estos momentos de humor con el “tiktoker” y otros en otra cuenta en los q ue se alude a la protesta de O Hío como “la más gallega de la historia”.

El joven que aparece en su cuenta de TikTok, comiendo un yogur, añade: “Está la canción protesta, la manifestación de toda la vida, la solidaria de un tonto con una pancarta y luego estamos nosotros. ¡Cuidado eh!”.

Haciendo gala de mucho sentido del humor, parodia el regreso de los turistas alemanes o franceses contando en el bar sus vacaciones: “Cuando yo fui a la España que rara aquella gente que no nos dejaba pasar porque cruzaba de un lado para otro por el paso de peatones. Es un movimiento continuo, circular” y sigue bromeando con este tipo de protestas en O Hío: “¿Como personas cómo paramos a los turistas? Lo de las pancartas ya es muy antiguo. ¿Cómo hacemos para que nuestras protestas lleguen al “New York Times”? Globos no, no. Vamos a cruzar sin parar. No hay nada más que hablar, cruzar de un lado para otro sin parar, sin parar y ellos no van a poder pasar. Somos los mejores”.

Veiga asegura que aunque los vecinos también siguen con humor esta interpretación de sus protestas de cruzar sin parar para no dejar pasar, también recuerdan que el problema está ahí y que nada saben todavía de lo que les va a decir el gobierno local de Cangas en la reunión que para septiembre convocó la alcaldesa, Araceli Gestido, y ediles de gobierno, con los colectivos de la parroquia para tratar el problema y buscar solución para el próximo año.