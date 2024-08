Augas de Galicia instala 14 carteles de riesgo de inundación en Bueu y prevé colocar otros 21 en Cangas

Los carteles colocados por Augas de Galicia en Bueu, dentro de un contrato a nivel de Galicia para la señalización de las áreas con riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, no dejan de seguir sorprendiendo por el lugar en donde están algunos de ellos, como en Banda do Río, junto a un parque infantil, y en donde el río Bispo desemboca en el mar canalizado. Desde la Consellería de Medio Ambiente confirman que Bueu fue el primer concello en la comarca de O Morrazo en donde se han colocado estos carteles, concretamente 14. En lo que se refiere al resto de la comarca, señalan que está previsto instalar 14 en Marín, concretamente en el río Lameira; hasta 21 en Cangas –10 en el Postillón, en Darbo; y 11 en el Presa-Bouzós– y 7 más en Vilaboa, en el río Pousadas. Por el momento no incluye a Moaña y asegura que tras los de Bueu los siguientes serán en Cangas.

Uno de los carteles instalados en Banda do Río aparece con la zona inundable del río Bouzós en azul, cuatro fotografías históricas de inundaciones en Bueu y dos textos en los que indica que “Os desbordamentos dos ríos son procesos naturais imprescindibles para o mantemento da dinámica e do bo estado tanto dos leitos como dos ecosistemas dependentes da auga” y en el otro se refiere al Plan de Xestión do Risco de Inundación da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa que “ten por obxecto proporcion ar medidas e criterios que nos permitan compatibilizar as actividades humanas con procesos naturais de desbordamento dos leitos”.

En otro cartel en esta misma zona alude a que “os ríos precisan espacio. Se ocupamos o espazo natural do río con muros, edificacións e industrias, construimos pontes pequenos e canalizamos os leitos, a auga va máis rápido e o nivel aumenta polo que o río desborda e a poboación inúndase”.

En el entorno de A Pedra hay otro informativo sobre los secretos de los ríos, más enfocado a la población infantil: “Sabías que os ríos son como os nenos? canto máis medran máis sans están e fortes están. Por iso que un río con enchentes é un río san. Eso sí, é necesario tomar precaución para evitar os perigos das inundacións como o tellado dunha casa”.

Estos carteles se colocan después de que la Xunta hubiera aprobado el nuevo Plan de Xestión do Risco de Inundación en la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, en donde se identifica hasta siete áreas de riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi, en sus siglas) en la comarca de O Morrazo: dos en Cangas, cuatro en Moaña y una en Bueu, que en conjunto suman casi 10 kilómetros. El documento clasifica estas zonas en grupos de riesgo e incluye a las Arpsi de Cangas y a la de Bueu en el alto, mientras que las de Moaña están calificadas como de riesgo bajo o muy bajo.

Se trata de un plan para el periodo 2021-2027, que Augas de Galicia realizó con una evaluación preliminar del riesgo de inundación (Epri, en sus siglas) para identificar las áreas de riesgo potencial, en la que los técnicos se basaron en la información de inundaciones históricas, estudios sobre zonas inundables, impacto del cambio climático, planes de protección civil, la ocupación actual del suelo o las infraestructuras de protección frente a las inundaciones.

En el municipio de Cangas figuran como áreas de riesgo de inundación un tramo de 1,5 kilómetros del río Postillón (en Darbo) y más de 2 kilómetros del río Presa-Bouzós (en Coiro y con desembocadura en el centro urbano de Cangas). En el caso de Bueu el ámbito de riesgo potencial es el tramo final de 1,6 kilómetros del río Bispo.

En Moaña figuran cuatro: casi 2 kilómetros del río Pontillón [Puntillón en el documento de Augas de Galicia]; casi 1 kilómetro del río Sobreira o Freixa, en Domaio; y dos tramos fluviales que desembocan en la ensenada de Samertolaméu. Uno aparece identificado como río Faro (conocido como el río do Barranco) y el otro como San Bartomeu, de 1,1 kilómetros y 600 metros respectivamente.

Durante la elaboración del Plan de Xestión do Risco de Inundación se valoró la inclusión de otras tres áreas de riesgo en la comarca de O Morrazo, que finalmente se descartaron. Casi 2 kilómetros en Cangas, otra de 3 kilómetros en Bueu y una tercera de 1,3 kilómetros en A Xunqueira, en Moaña.

Elaboración de mapas

La segunda fase del plan consistió en la elaboración de mapas de riesgo y peligrosidad. A través de un diagrama de dispersión clasifica las áreas inundables en función de parámetros como superficie anegada, calados y velocidades u obstáculos presentes en el cauce del río para la variable del riesgo. En el caso de la variable peligrosidad se tienen en cuenta aspectos como la población y actividades económicas afectadas. En base a este diagrama, la Arpsi identificadas en Cangas, Bueu y Moaña se clasifican como de peligrosidad media-baja y riesgo medio-bajo. Esto significa que “son áreas en la que las medidas de prevención son las que impiden que aumente el riesgo, así mismo las medidas de mantenimiento de los lechos y la restauración fluvial ayudan a disminuir el peligro existente”, tal como se recoge en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación elaborado por Augas de Galicia.

No obstante, el estudio elaborado por el departamento autonómico va más allá e incluye una tercera fase, que es la elaboración de un plan de riesgo propiamente dicho para cada una de las demarcaciones hidrográficas y Arpsi identificadas. La finalidad es conseguir una actuación coordinada entre las distintas administraciones para disminuir los riesgos de inundación y reducir sus consecuencias negativas.

