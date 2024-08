Un Cristo que aguanta Cangas y una Virgen que la protege

Subía por la calle Real la Banda de Música de Bellas Artes de Cangas, a paso ligero y entonando el pasodobles “Alegría Constante”. Irrumpía con el entusiasmo frente a la ex colegiata y dejaba los primeros comentarios al ver a otra que esperaba perapetada en el atrio del templo, la Banda de Música de Moaña “Airiños do Morrazo”. Nos comenta un entrado feligrés que este año el Concello de Cangas no quiso subvencionar la presencia tradicional de la Banda Bellas Artes y del grupo de gaitas y tambores de Tromentelo, así que las cofradías de la Misericordia que levanta la imagen de la Virgen del Carmen y la del Cristo del Consuelo, que porta de la imagen del Cristo del Consuelo, al que está dedicada la procesión y las fiestas de Cangas. Así que no sonaron esos tambores ni se escuchó el sonido de las gaitas, que otorgan una solemnidad distinta a la procesión.

La talla del Cristo bajando por la calle Real en procesión. / Pablo Hernández

Fijada para las 20.00 horas la salida de la excolegiata, siempre hay que esperar. Ayer más de media hora. En ese tiempo se forman corrillos de porteadores, de políticos del gobierno y de la oposición municipal, de fieles entusiastas que acuden al puesto de venta de velas a armarse para ir en la procesión. Las velas se venden a 1,50, 2,50, 3, 4 y 6 euros, los exbotos a 3 euros y los mecheros a 1.50. Todo un kit procesional. Hablamos con los porteadores de la imagen del Cristo del Consuelo. Nos comentan que son 32 los que soportan las 2,5 toneladas que pesa el Cristo. Afirman que los momentos más difíciles de la procesión son la salida de la excolegiata, debido al escalón que hay que superar, y en la curva que hay que hacer para emprender la vuelta de la procesión al templo. Para los portadores del Cristo y de la Virgen del Carmen esta curva es comparable a la que tienen que trazar los corredores de fórmula uno en el circuito de Spa Francorchamps, la denominada Eau Rouge. Y es que es hacer sin ayuda de las forcas, porque está prohibido dar con ellas en ese tramo del Concello. Así que el desequilibrio es mayor. También nos comentan que la andia de la Virgen del Carmen es prácticamente nueva, después de una amplia restauración que afectó a la policromía de la misma y también a su tamaño. Antes la portaban 16 personas, ayer hicieron falta 22, tres de ellas mujeres.

La procesión de la Virgen del carmen y del Cristo por la avenida Castelao. / Pablo Hernández

Ya pasadas las 22.30 horas salía primero de la excolegiata de Cangas la Virgen del Carmen, rodeada de rosas y al son del himno de Galicia. Un poco después lo haría el Cristo del Consuelo. Un ¡Vamos! a lo Nadal se escuchó gritar al jefe de porteadores para subir a pulso la imagen mientras con rapidez se repartían las forcas, A continuación: el Himno de España.

Vecinas y vecinos esperando agolpados en el atrio a la salida de la procesión. / Pablo Hernández Gamarra

Salía reluciente, lleno de la rosas amarillas y nardos y enfilaba la calle Real, la tan golpeada calle Real que pone, de verdad, la banda sonora de la procesión del Cristo, con el metal de las forcas batiendo contra la piedra de la célebre calle. En ese momento de ¡Vamos!, fieles que se apostaban frente a la excolegiata exclamaron ¡ayes! ante el temor de la que la imagen, que se tambaleaba con el esfuerzo pudiera caer. Nunca lo hace. Los porteadores son gente segura, que muchos están allí por promesas adquiridas, prácticamente la mitad. Otros todos los años. Nada más comenzar a bajar la cuesta de la Calle Real los porteadores se pone de cuclillas para superar el el empecinado cable que atraviesa de un lado a otro la calle y que siempre supone una maniobra difícil. La gente sale a los balcones de la calle Real a sacar fotos videos con sus móviles.

Múscos de la Banda de Moaña en la procesión. / Pablo Hernández

La procesión va muy lenta, demasiado lenta. De hecho dan aviso miembros de la organización y de los cuerpos de seguridad, pero nada parece cambiar el ritmo. Al tomar la calle Castelao las atracciones silencian su música y el paso esta vez es más fácil, ya que no está la acostumbrada tómbola que estrechaba el camino.

La curva del Concello se tomó de izquierdas y no hubo heridos. En ese momento se hizo oficial el número de personas que desde dentro y desde fuera asintieron a la procesión: 5.000 según las autoridades competentes.

Fieles con velas acompañando al Cristo y al Carmen. / Pablo Hernández Gamarra

Ya solo quedaba uno de los actos más significativos de la procesión: cuando las dos imágenes a una distancia prudencial entre ellas se ponen mirando al mar para hacer la tradicional ofrenda y dan una vuelta sobre si misma. En ese momento, se lanza una suerte de bombas de palenque.

El regreso es todo un poco más informal. Los fieles se mezclan con los turistas por la avenida Castelao y todo se prepara para la entrada de nuevo en la excolegiata. En el atrio se canta un salva marinera y el himno del Cristo, para después introducir las imágenes.

Comitiva de autoridades en la procesión. / Pablo Hernández Gamarra

Todos los grupos representados en la procesión

Por primera vez en mucho tiempo estaban reprentados todos los grupos de la corporación municipal: el BNG a través de su concejal de Turismo e Xuventude, Noël Malvido; Esquerda Unida, a través de su concejala de Cultura, Aurora Prieto, y el PSOE a través de la primera teniente de alcalde, Iria Malvido y de la edil de Tráfico y Seguridad, Pilar Nogueira, y, por supuesto, el PP. Todos se amontonaban detrás del Cristo, con las otras autoridades que no son politicas. Acudió por sopresa el jefe de la Policía Local, Alberto Agulla, que asistió a su última procesión como profesional del cuerpo de Policía de Cangas, ya que se jubila a finales de año.

Los fuegos volverion a iluminar la ría

Cangas vive hoy su lunes festivo del Cristo, dedicado al Carmen, con misa solemne en la excolegiata a las 11:30 precedida de una salva de bombas y la ruada de la Banda de Música Bellas Artes que, a las 12:30, ofrecerá un concierto en el atrio de la iglesia. En todo el frente marítimo siguen las 23 atracciones de fiestas que se extienden desde el aparcamiento del muelle hasta el espacio de Ojea. En torno a las 23:15 y cuando la procesión se recogió en la excolegiata, comenzaron los fuegos de artificio, lanzados desde el dique de abrigo, que volvieron a iluminar la ría de Vigo, compitiendo con los de Bouzas anunciando que hay fiestas a este lado de la ría.

Fuegos de ayer por la noche lanzados desde el dique de abrigo del puerto. / Fdv

Ya por la noche, a las 22:30 horas, es la verbena en la avenida Vicenti que estará amenizada por la Orquesta Galilea; mientras que en el escenario de Ojea, a las 22:00 hay concierto, primero de Varalonga y a las 23:00 horas, del Septeto Santiaguero, que ofrecerá un repertorio por diferentes vertientes de la música popular cubana, con énfasis en lo tradicional, desde una perspectiva contemporánea, desde su fundación en 1995 se han presentado en más de 30 países, festivales y circuitos de salsa, jazz o world music. El Septeto Santiaguero ganó en 2015, en un trabajo conjunto con el dominicano José Alberto “El canario”, el Grammy Latino en el apartado de música tradicional con el CD “No quiero llanto: Tributo a los Compadres”, en el que participan figuras de Salsa y la Música Cubana. En 2018 ganaron juntos el Latin Grammy como Mejor Álbum Tropical Tradicional con su disco “A mí qué”.

Otro detalle de los fuegos sobre el mar. / Fdv

La noche está previsto que remate en el escenario de Ojea con otra actuación de Dj, a cargo de Juanma, a medianoche.

