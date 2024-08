Bueu se disfraza sin dejar rastro

El barrio de Banda do Río en Bueu celebró en la noche del sábado su Entroido de Verán, organizado por los hosteleros de la zona agrupados en la Asociación Can do Penedo, y que se prolongó hasta altas horas de la madrugada con actuaciones de tres disc-jockeys de la provincia en la zona peatonal del aparcamiento.

Actuación de uno de los djs en el entroido en Banda do Río. / Fdv

El carnaval de este año no dejó, sin embargo, la mala estela de ediciones anteriores, con restos de botellón, y la limpieza contratada tanto por los organizadores como la que tiene el Concello, funcionó.

Otro grupo disfrazado en Bueu. / Fdv

Más personas disfrazadas en la fiesta. / Fdv

La concejala responsable de residuos y limpieza viaria, además de participación vecinal y centros educativos, Isabel Quintás, asegura que la empresa FCC contratada para la limpieza viaria los fines de semana y festivos desde junio a septiembre, movilizó a personal a primera hora de la mañana para barrer y baldear.

Personal de FCC limpiando las calles tras el carnaval. | // FDV

La edil asegura que a las 06:30 cuando ella bajó, ya estaba casi todo en los contenedores. Señala que la empresa de los hosteleros también llenó cuatro contenedores con restos de la fiesta.

