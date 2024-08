Vecinos de O Hío vuelven a cortar la carretera en protesta por la invasión del tráfico a las playas

Vecinos de la parroquia de O Hío volvieron en la mañana de este domingo a cortar el tráfico, en esta segunda ocasión por sorpresa, en la carretera provincial EP-1005, cruzando, durante unos veinte minutos, por los dos pasos de peatones de Igrexario y en un tercero hacia Pinténs, frente al supermercado Mario. La convocatoria buscaba generar colas de vehículos para llamar la atención sobre el problema que arrastran los veranos, pero que se ha agravado este año, por la invasión sin control de coches de turistas hacia las playas y los problemas de estacionamiento, sin respetar la convivencia, que se ha complicado por la decisión este año de la Policía Local de no acudir a regular el tráfico a las playas, ya que la competencia en el rural es de la Guardia Civil.

María Jesús, una vecina de Nerga que cruzaba en el paso de peatones de Igrexario, se queja de que los conductores no respetan nada, piensan que tienen derecho a ir a las playas y se saltan todas las normas. Deja claro que no están en contra de que la gente acuda a los arenales de O Hío, pero quieren respeto. Añade que los viales de la parroquia suelen ser callejones sin salida y por donde vas, tienes que regresar, con tramos por donde no caben dos coches en ambos sentidos, lo que provoca que también entre los conductores haya insultos y no se pueda vivir con tranquilidad.

La convocatoria de esta mañana, liderada en principio por las presidentas de Viñó, Esperanza Veiga; y de Pinténs, Merchi Villar, no tuvo, sin embargo, la participación deseada, como así lo reconoce la propia responsable de Viñó que fue la única presidenta que acudió de los siete colectivos vecinales de los barrios de la parroquia (Viñó, Pinténs, Igrexario, Nerga, Donón, Liméns y Vilanova), aunque sí que había vecinos de estas aldeas. Veiga asegura que participaron unas 10 personas en el paso de peatones de Abanca, unas 20 frente al consultorio y unas 40 en el de Mario. Los minutos que estuvieron cortando el vial generaron una retención de vehículos de un kilómetro hasta la carretera general, indica la presidenta que añade que ahora van a esperar a la reunión a la que les ha convocado el gobierno local para septiembre y empezar a trabajar en una solución "porque estamos hartos".Por parte de algunos conductores atrapados en la retención hubo quejas hacia los manifestantes. "¿Por qué nos hacéis esto?", les preguntaban, mientras que otros recurrían a la picaresca de que iban a trabajar.

En un comunicado tras la concentración, que comenzó a las 11:30 y acabó poco antes de las 12:00 sin presencia ni de Policía Local ni de Guardia Civil, los colectivos de O Hío señalan que éste corte de tráfico "ha sido corto pero muy intenso", un acto reivindicativo de que "esta situación no se va a seguir consintiendo el verano que viene".

Un año sin "haber hecho nada"

Trasladan al gobierno de Cangas que desde el 18 de agosto del año pasado en que se reunieron para valorar la situación e impulsar un plan de tráfico con tiempo para la parroquia,se llegó al verano de 2024 "sin haber hecho nada, salvo reunirse con nosotros tras la Junta Local de Seguridad que se mantuvo el 24 de abril con el subdelegado del Gobierno, donde se acuerda que se delimitará las zonas de actuación. Un plan que no será ejecutado a corto plazo".

Respecto a las discrepancias entre la Polica Local y el gobierno dicen que es lo que "nos han llevado a esta situación de total abandono, que ha sido aprovechado por muchos de los que acostumbran a venir a disfrutar de nuestras playas, generando grandes atascos, multitud de aparcamientos indebidos e inseguridad en nuestras aldeas. El Gobierno de Cangas ha permanecido como un mero espectador de la situación".

Consideran que la Subdelegacion del Gobierno también les ha abandonado, "porque el destacamento de la guardia civil apenas tiene efectivos y no tiene medios actualizados para sancionar a los infractores. Por ello en contadas ocasiones han acudido patrullas de la guardia civil de tráfico ante las incesantes quejas vecinales".

Atribuyen el conflcito con la Policía Local a una falta de negociación del gobierno local y lo califican de actitud irresponsable, por lo que no van a dejar de exigir soluciones:"No nos valen que se pongan con nosotros en la foto, dando una imagen de colegueo. Gobernar es tomar decisiones y no abandonar a sus vecinos a su suerte".