Vecinos de O Hío quieren llegar hasta Feijóo por el conflicto del consultorio médico

Vecinos de O Hío protagonizaron ayer la 32 concentración quincenal para insistir en la reapertura del consultorio médico de la parroquia, cerrado desde la pandemia. Debido a la lluvia, la concentración se tuvo que realizar en el interior de la Casa da Unión, por lo que no pudieron dar visibilidad, como en otras protestas, a esos 5 minutos de corte de tráfico por el paso de peatones para llamar la atención a los cientos de conductores que con buen día se dirigen a las playas.

En la protesta de ayer, intervino, además del concejal de gobierno y vecino de O Hio, Antón Iglesias, sobre el desmantelamiento de la sanidad pública, la presidenta de vecinos de Viñó, Esperanza Veiga, que dijo que había gente que no podía acudir, pero otra con cartilla médica en O Hío, “que le daba lo mismo”, por lo que pidió a todas esas personas se sumen a las protestas, ya que esta movilización no sólo es de los cuatro dirigentes vecinales sino de toda la parroquia para defender las necesidades de la aldea que pasa por una asistencia sanitaria digna. Añadió que no podía ser que el local del consultorio siguiera vacío, sin atención, cuando el médico contratado de O Hío, que atiende en el centro de salud de Aldán les reconoció que él no tenía inconveniente en consultar en O Hío, como también las enfermeras y la administrativa. Al menos, dijo la presidenta vecinal, que el Sergas lo permita dos días a la semana, como recordó que lograron con Abanca cuando quiso cerrar la sucursal bancaria.

Añadió que no podía ser que los terrenos de O Viso, que el Concello compró hace años y entregó al Sergas para el nuevo centro de salud, sigan pasto de la maleza y reprochó al PP, que es el partido mayoritario en Cangas, aunque en la oposición, que sea tan tibio con el problema sanitario y siga sin pronunciarse. Reconoció que ella militó en el PP, pero se marchó por el conflicto sanitario porque el partido daba la espalda y quizás por ello siga en la oposición. Veiga asegura que el máximo responsable del PP en España, Feijóo, que veranea en O Morrazo, debe saber esta situación. Recuerda que la última vez que les recibió el gerente del área de Vigo fue en octubre de 2023, que en febrero de 2024 enviaron una petición a Rueda y en abril se la reiteraron y al nuevo conselleiro como también el 12 de junio a la diputada y edil popular de Cangas, Dolores Hermelo, pero siguen sin respuesta de ninguno. Dice que si Sanidad no devuelve el médico a O Hío porque es un “cuchitril”, también lo es Aldán para tres médicos y todo el personal sanitario.

