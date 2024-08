Las primeras lluvias provocan más vertidos en Aldán

La parroquia de Aldán volvió a amanecer ayer con un nuevo vertido de fecales en el río Orxas, a través de chorros de aguas residuales filtrados por las piedras de la escollera que caían al cauce, en su desembocadura, junto a la alameda en San Cibrán. El vertido coincidió con el paso de un frente poco activo que dejó lluvias por la mañana. Muchos turistas no daban crédito. Las fecales salían a un río con escaso caudal en donde una colonia de patos nadaba y comía entre la porquería.

La plataforma vecinal Augas Limpas, contra la contaminación en la ría de Aldán, fue quien dio la voz de alerta con la propagación de unos vídeos con las filtraciones y llamadas al 112 y Seprona. Aseguran que con las cuatro gotas que cayeron no es normal la situación.

Desembocadura del Orxas, ayer, teñido por el vertido. / Fdv

Desde la Cofradía de Aldán-O Hío, que forma parte de la Plataforma, muestran su “hartazgo” con estos episodios: “No sabemos cómo van a solucionar el problema, pero no vamos a aguantar más porque al final todo va al mar y repercute sobre nuestros productos y, lo que es peor, sobre las mariscadoras y mariscadores. Así que llegados a este punto, exigiremos responsabilidades, sea a la concesionaria o al Concello por no exigir las mejoras necesarias para evitar estos constantes vertidos”. Desde la Plataforma apremian a las autoridades a resolver las deficiencias en este tramo del río, pues ya son muchos vertidos y no se hace nada para evitarlo”.

Plan de inversiones de la concesionaria

El concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias, estuvo al tanto de lo ocurrido y en contacto con la concesionaria del saneamiento y abastecimiento, Gestión Cangas. Iglesias asegura que los tubos bajo la alameda están rotos y provocan los vertidos. Añade que respecto a esta problemática ya estuvieron reunidos con la UTE y técnicos del Concello y que tras el arreglo del vertido procedente de la Casa del Mar, quedó pendiente la filtración de la escollera por las tuberías rotas. Iglesias asegura que desde el gobierno están valorando cómo acometer la obra, si con cargo al plan de inversiones de la concesionaria, que dispone de un millón de euros; o con fondos propios. Explica que con cargo a dicho Plan priorizaron el saneamiento de Espíritu Santo y habían previsto también solucionar el punto de vertido de A Congorza, por el que reciben multas de Augas de Galicia, pero cuyo coste, según el proyecto de la empresa, se dispara a 500.000 euros. Deberán de decidir si lo mantienen o cambian por Aldán. Del apoyo de Augas de Galicia, con inversiones, asegura que poco esperan ya que en la última reunión el año pasado, lo único que les trasladaron fue que se pidiera una subvención para hacer un estudio de la red.

Respecto a la incidencia de ayer en Aldán, desde la concesionaria le confirmaron que los bombeos funcionaron al 100% , no hubo colapso ni atasco en colectores. Añade que los colectores entrarían en carga por las lluvias de noche, pero sólo salió por el muro de la escollera. A las 11:20 comprobaron el bombeo y no había lalivio y en una segunda inspección, los colectores estaban bien.

