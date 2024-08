La Policía Local no regulará el tráfico en Darbo, pero sí estará dentro de la romería

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) no entra a valorar la decisión de la Policía Local de no controlar los atascos de circulación este año en las Fiestas de Darbo, ni tampoco lo que el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, considera menosprecio al cuerpo por parte del presidente de las fiestas de Darbo, Constante Soliño. Solo sostiene que la Policía Local estará presente dentro de lo que es la carballeira y el atrio de Darbo, donde se celebra las fiestas, en el puesto de mando avanzado que se va a a instalar también en la romería. Considera la regidora que la Policía Local actúa en consecuencia con las conclusiones del recurso administrativo interpuesto por los sindicatos del cuerpo, en donde se señala que al tratarse de una vía interurbana es competencia de la Guardia Civil regular el tráfico.

El jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, se puso ayer en contacto con la alcaldesa para comunicarle que debe remitir un escrito a la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, diciéndole que debe asumir el día 8 de septiembre, de 11 a 14.30 horas el tráfico en las inmediaciones, por tratarse de vías interurbanas, especialmente en la PO-315, que es de competencia autonómica. Comunica también que la Policía Local estará juntoa la Guardia Civil, Protección Civil y ambulancias, para atender problemas y urgencias, también por la noche. Por lo tanto, la Policía Local de Cangas no regulará el tráfico, pero sí que hará el resto de las funciones en la famosa Romería de Darbo que se celebra el día 8 de septiembre. Lo que no se sabe es si la Subdelegación del Gobierno de Cangas tendrá patrullas para mandar a Cangas, entre que se tienen que ocupar este año de regular el tráfico en la zona rural del municipio durante los fines de semana y ahora más trabajo con Darbo, no va a ser fácil que haya personal y medios para tanto trabajo

De momento, el presidente de las fiestas de Darbo, Constante Soliño, mantiene silencio.

Hay que recordar que la decisión de la Policía Local se adoptó el jueves en la reunión para planificar el Plan de Seguridad de Darbo, cuando Constante Soliño, según la versión policial, menospreció el trabajo de la Policía Local al tiempo que alababa el realizado el año pasado por la Guardia Civil de Tráfico. Albergo Agulla calificó la intervención de desconsiderada y de falta de respecto al cuerpo policial.

