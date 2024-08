Jubilación en el mítico Tostadeiro

Lo deja, que diría Manguquiña. Después de 22 años de, como dice él de de mucho trabajo y dedicación, Joaquín se jubila. Lo hace aún con tiempo para disfrutar de la vida, que se lo merece. Aún recuerdo allí al exalcalde Xosé Manuel Pazos, ya fallecido.

Otro verano sin plato del dia en O Morrazo

Se está acabando agosto y con él se nos va el verano prácticamente. Y tenemos que hablar de la hostelería, de la costumbre que tiene el sector en los municipios turísticos, entre ellos Cangas, Moaña y Bueu, de dejar a los trabajadores sin el plato del día. No hace distinciones la hostelería. Aplica para todos el mismo rasero. Le da igual que sea un turista millonario que un trabajador. Además no tiene memoria. Le importa muy poco acordarse de esos clientes que acuden los duros inviernos a los establecimientos y que con sus platos del día ayudan a mantener el local en época de vacas flacas. Eso también lo tendría que regular la Xunta de Galicia, o el Estado. Cualquiera de los dos. Pero no debería permitirse.

Francisco Soliño, a la que salta

El que está a la que salta es el concejal del PP en la corporación municipal de Cangas, Francisco Soliño. Ya en el último pleno vociferó contra la concejala de Obras y Servicios, Iria Malvido, para que desbrozara. Ayer, tuvo un gesto parecido, guardando más las formas, mientras hablaba la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, en el acto del pregón. Esta vez con lo que se metió fue con la limpieza viaria.

