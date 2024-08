Eólicos Non dice que el proyecto de Arena amenaza a la Escuela Naval

La Plataforma Eólicos no Morrazo Non concluye, en su informe hidrológico, que el proyecto de parque con aerogeneradores en los montes do Morrazo que promueve Arena Power pondría a la Escuela Naval Militar de Marín en “riesgo de desabastecimiento de agua”. Alega que los molinos estarían a una “excesiva proximidad” de las 21 captaciones que la institución militar tiene en el monte comunal de San Tomé de Piñeiro. Añade, en su informe, que “por lo menos el 40% del volumen anual de agua de los municipios de Marín, Moaña y Vilaboa” podría verse afectado”, aludiendo a las traídas vecinales.

Apuntan a que la instalación de aerogeneradores de 180 metros de altura implicaría nuevas pistas y voladuras con explosivos para la construcción de las zapatas “que afectarían a la capa freática y a los manantiales utilizados para el consumo”. Para este colectivo cualquier proyecto de parque eólico en O Morrazo sería “incompatible con el abastecimiento de agua a sus habitantes”.

Añaden en su informe que las llegadas de agua dulce a la costa también podrían afectar al sector marisquero “que genera 55 millones de euros anualmente”. De todas formas, lamentan que todavía se conozcan pocos detalles del proyecto de Arena Power que permitan estimar con detalle estas afecciones. “Actualmente todavía no hay información de aspectos como las plataformas de construcción, las líneas de evacuación o las vías que habría que crear o ensanchar”.

Eso sí, aseguran que uno de cada tres aerogeneradores proyectados invadirían el entorno de varios cursos fluviales atendiendo a las localizaciones publicadas en el Rexistro Eólico de Galicia.

A nivel medioambiental también argumentan que el Área de Desenvolvemento Eólico de O Morrazo está totalmente rodeada por diferentes figuras de protección como la Reserva Mariña Internacional das Rías Baixas o la Ensenada de San Simón.