Aurora Prieto abre “unhas festas para todos” y Marcos Fandiño pregona la afición coral de Cangas

No había plan B, ni falta que hizo. Los astros se alinearon para que esa fina lluvia que mojaba ayer la comunidad autónoma gallega cesara lo suficiente como para permitir que Alfonso Marcos Fandiño, presidente de la Coral Lestonnac, cumpliera con el noble oficio de pregonero de las Fiestas del Cristo. Era mediodía y comenzaban a abrirse claros y a despejar dudas: la oposición estaba presente. El Cristo del Consuelo no es el patrono de Cangas, que lo es Santiago Apóstol, pero como si lo fuera. Si había que echar una mano con e tiempo se echaba.

Quema de Damas y Galanes. | // PABLO HERNÁNDEZ

El tiempo inestable impidió atascos mañaneros a la entrada de Cangas y, de forma sorprendente, ayudó a que alrededor de la Plaza do Concello se congregara bastante más gente de lo esperado para escuchar el pregonero. Alfonso Marcos disertó sobre la costumbre que había en Cangas de repartir entre los marineros el dinero ganado en una campaña de pesca. Contó que este reparto se realizaba en la sobremesa de una buena caldeirada de pescado, que seguía a un concierto de canciones populares. “Esta afición coral plasmábase con frecuencia en cantos de taberna, con ocasión de determinadas festas: Nadal, Reis, San Xosé, Antroido...lugares os que concorría moita xente a escoitalos”, apunta Alonso Marcos Fandiño, que tuvo palabras para el colectivo que está recuperando los cantos de taberna en Cangas y también para el proyecto orquesta del Conservatorio de Música. Quiso dejar constancia de que Cangas y O Morrazo es tierra acogedora, donde gentes de todas las procedencias encuentran aquí su morada y se integran y viven en la comarca muchos años. El pregonero tuvo a bien recordar el refrán que escuchó cuando era un niño que decía que Cangas para Cantar y Moaña para bailar.

Los cabezudos alegraron la quema. | // PABLO HERNÁNDEZ

No finalizó su discurso sin solicitar apoyo a los colectivos de todo tipo de música, no solo por parte de las instituciones públicas que deben de velar por todas las expresiones culturales, “senón tamén por todos nós, pola sociedade, pola diversidade, porque a diversidade é a base da democracia”.

Después hubo la ya tradicional quema de Damas y Galanes, en la que todo salió a pedir de boca. No hubo fallos y ardió bien la mecha de este pequeño carrusel, siempre en una zona controlada por Emergencias para evitar que alguna persona fuese dañada de forma fortuita durante la quema. Los cabezudos y unos gaiteiros amenizaron el evento y después salieron por las calles de la villa a dar cuenta de la jornada de fiesta.

Antes lo recordaba la concejala de Cultura del Concello de Cangas, Aurora Prieto (EU), cuando en su discurso ante los cangueses momentos antes del pregón manifestaba que las Fiestas del Cristo son unas fiestas de reencuentros, de vuelta a casa, de comidas familiares sin relojes, de risas de niñas y niños, de miradas cómplices de abuelos. “En fin... o noso Cristo, que despide agosto, e nos anima a coger folgos para afrontar a volta as rutinas dos estudos, traballos e das obrigas que trae setembro” . No se escondió a la hora de felicitar a su equipo ya que las fiestas son fruto de horas de trabajo y coordinación, de esfuerzo para el goce de vecinos y visitantes. “Pretendemos que sexan as festas de todas, e que haxa oferta para tódolos gustos e idades, e como non, convidámosvos a que as desfrutedes todas e todos”.

