Medio Ambiente analiza el desarrollo de un gran supermercado frente al Lidl de Tirán

Moaña contará, a corto y medio plazo si todo transcurre según lo previsto, con una nueva superficie comercial en la parroquia de Tirán, cerca del límite con Cangas y frente al siempre concurrido Lidl. La cadena que se posiciona como más interesada en hacerse con este nuevo espacio es Mercadona, según apuntan los promotores, que carece en estos momentos de puntos de venta en Cangas, Bueu y Moaña y que lleva años interesada en la comarca. De todas formas, los promotores de este proyecto todavía no tienen cerrado un cliente para su uso y exploran todas las opciones disponibles. Se trata de una parcela con una superficie real de 13.147 metros cuadrados en el barrio de Vilela, en el margen izquierdo de la carretera general PO-551 y conocida como Finca do Cristo.

La superficie del polígono en sí se reduce a los 10.373 metros cuadrados y la empresa promotora, Integral Noroeste 2023, ya inició los trámites en el Concello, contando con los pertinentes informes de servicios como la distribuidora eléctrica de Naturgy o la concesionaria del ciclo del agua en el municipio, Aqualia. El Concello envió a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático la propuesta del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) el pasado 4 de junio. La referencia del proyecto es SUNC-Polígono 21 Vilela.

Tanto los impulsores del desarrollo como el Concello esperan que el informe de evaluación de impacto ambiental llegue el 6 de septiembre. Ahí se conocerán las correcciones y anotaciones de la Xunta desde el punto de vista del medio ambiente. Después el PERI se modificará para remitirse a Urbanismo de la Xunta. Tiene que acudir al Pleno de la Corporación de Moaña al menos en tres ocasiones en los próximos meses e igualmente el gobierno gallego debe pronunciarse en otras tantas, si la tramitación llega a buen puerto.

Plantea crear una segunda rotonda en la PO-551 para acceso a la propiedad

El PERI propone una nueva glorieta, muy cerca de la actual. / FDV

Se contempla destinar a uso comercial 7.292 metros cuadrados, incluyendo el supermercado propiamente dicho y el aparcamiento. Como zona verde deben quedar 691 metros cuadrados y 2.006 metros cuadrados deben utilizarse para los viales interiores. El Concello también se verá beneficiado al recibir 384 metros cuadrados de superficie que podrá utilizar para equipamientos municipales.

En el documento del Plan Especial se señala que el desarrollo de esta parcela crearía “una fachada de calidad” a la carretera general PO-551 con la que linda y pone en valor la presencia, en el noroeste del polígono, de la denominada Senda Azul que discurre por el Camiño Real, de prioridad peatonal y ciclista. Apunta a que dentro de la propiedad existen dos viviendas y señala que es preciso demoler la que se encuentra sobre la acera “para dar continuidad a la alineación de la PO-551”. Asimismo, la otra vivienda está formada por dos cuerpos independientes, uno dedicado a casa y el otro a garaje.

Casi 700 metros serán para zona verde y 384 para equipamientos municipales

Además, dentro de la parcela se levantan dos elementos etnográficos. Uno es un hórreo de piedra trasladado al lugar por la anterior propiedad “y por lo tanto descontextualizado desde el punto de vista patrimonial” y el otro es un cruceiro moderno. Los promotores alegan que ninguno de los dos elementos está catalogado en el Plan Xeral de Moaña, sin perjuicio de que queden incorporados a la ordenación y urbanización del polígono.

La morfología del terreno viene definida por una pendiente suave, por lo que las condiciones naturales serían favorables al desarrollo previsto. La propiedad queda delimitada en relación con la Ley de Costas entre la línea de servidumbre de protección de 100 metros y la zona de influencia de 500 metros, lo que obliga a los constructores a “evitar la formación de volúmenes y pantallas arquitectónicas” lo que, según el Plan Especial, queda garantizado por la propia dimensión del polígono, las condiciones de edificabilidad y la limitación de solo dos alturas establecida en la ficha del PXOM.

Delimitación de la parcela sobre la que se intervendrá. / FDV

Para el desarrollo de la parcela en el PERI se proponen dos alternativas. La primera reduce el uso comercial a 6.507 metros cuadrados y la segunda, que minimiza el viario para preservar la mayor cantidad de arbolado existente. Eleva la superficie de uso comercial a 7.292 metros cuadrados, tal y como se indicó anteriormente.

El aspecto más llamativo del plan es que plantea la construcción de una segunda rotonda en la PO-551, cerca de la actual de entrada al Lidl. Ésta permitiría el acceso a la nueva superficie comercial y se ubicaría a escasos metros de la glorieta ya en servicio, justo al final de la nave del Lidl.

Será un importante escollo a salvar, pues es necesario conseguir el permiso de la Consellería de Infraestruturas para esta modificación en un tramo de la PO-551 que fue recientemente reformado para acabar con el Tramo de Concentración de Accidentes (TCA) de Tirán. Entonces se construyó la primera rotonda y se descartaron otras dos previstas inicialmente, una en A Pedreira (Cangas) y la otra se proyectaba en el cruce de subida al colegio público de la parroquia.

Medio Ambiente tendrá que pronunciarse sobre las repercusiones directas en el entorno en la fase de construcción de la superficie comercial y en su posterior fase de funcionamiento que tendría como principales inconvenientes el incremento del tráfico de vehículos pero a cambio se ganarían zonas verdes. La propuesta, eso sí, no afecta a espacios naturales protegidos y en el documento presentado a la Xunta no se estiman afecciones importantes sobre la fauna y la flora, al no detectarse la presencia de especies protegidas en la zona.

