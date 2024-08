“Debe apoiarse á música coma linguaxe universal”

O Concello de Cangas elixiu este ano á Coral Lestonnac como encargada de pronunciar o pregón das Festas do Cristo. A elección foi debido a que en agosto do ano pasado, celebraban o seu quintuaxésimo aniversario. O seu punto de inicio foi en 1974, cando debutaron na celebración do bimilenario da cidade de Lugo, en onde acadaron a segunda posición. O repertorio do coro abrangue obras da polifonía sacra e profana de tódalas épocas. Participan activamente na difusión da cultura musical, xa sexa mediante os seus concertos, onde interpretan obras de diferentes estilos, ou na propia instrucción musical e vocal dos seus compoñentes. O seu actual presidente e único membro fundador en activo, Alfonso Marcos Fandiño, será o representante da coral e o encargado de pronunicar o pregón das festas de Cangas hoxe ás 12:00 horas na Praza do Concello.

–Máis alá da localidade canguesa, como membro da coral Lestonnac, actuaron noutras localidades de O Morrazo, como na misa solemne das Festas do Carme en Bueu. En que eventos ten máis aceptación a coral: nos festivos ou nos relixiosos?

–A Coral Lestonnac, ademais de no Morrazo, deixou a súa impronta en innumerables localidades da xeografía galega ( A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Compostela, Vigo,...), española (Barcelona, Mérida, Gran Canaria, Zaragoza, León,...) i europea (Lorient-Francia, Illas Azores, Guimares, Braga,...). A aceptación do público depende da importancia e execución das obras.

–O 31 de agosto do ano pasado xa actuaran dentro da programación das festas, en que papel se sinte máis cómodo: cantando ou pregoando?

–Naturalmente que me sinto máis cómodo cantando. É a primeira vez que exerzo no cargo de pregoeiro.

– Que importancia cree que teñen as formacións de canto como a súa coral na axenda cultural de Cangas?

–Depende das posibilidades de apoio das institucións públicas. Na década dos anos 80-90 a Deputación Provincial de Pontevedra facía de mecenas subvencionando a maioría das actuacións. Pasamos de seis ou oito actuacións mensuais a só tres ou catro en todo o ano.

– Se llo volveran a propoñer en novas ocasións, aceptaría volver a ser pregoeiro?

–Creo que é moi difícil que se dea ese caso, tería que ser algo moi especial.

–Subirase ao escenario instalado en Ojea para ser o pregoeiro das festas do Cristo 2024. Pódenos anticipar algo da mensaxe que vai a trasladar ao público cangués?

–Si, farei un resumo da andadura da Coral Lestonnac nestes 50 anos, da afición tradicional do canto e da música en xeral en Cangas e que as institucións públicas apoien máis estas expresións culturais como corresponde a unha lingua universal, a música.

Suscríbete para seguir leyendo