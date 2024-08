Cangas “enciende” sus fiestas con todas las atracciones visadas por el Colegio de Ingenieros

Antonio López es el ingeniero responsable de la empresa ourensana Prodin Ingeniería, contratada este año por el Concello de Cangas para la revisión técnica de la instalación de las atracciones de las Festas do Cristo, con el fin de mejorar la seguridad de estos artefactos, tras el trágico suceso de Matamá en Vigo. Hasta Cangas llegaron 23 atracciones, como la “V”, la más alta de ellas, con 27 metros; o el Boomerang con su péndulo que puede llegar a los 22 metros, entre los clásicos coches de choque o el toro mecánico. El ingeniero realizaba a última hora de ayer nuevas visitas a las atracciones después de dos días de inspección, y de haber dado el “ok” a todas para poder ponerse en marcha en el arranque de las Festas do Cristo, que dieron comienzo oficialmente a las 21:30 horas con el encendido de los arcos de luces a cargo de los ediles del gobierno tripartito.

La atracción del Boomerang que puede llegar a los 22 metros de altura, ayer funcionando en Ojea. / Gonzalo Núñez

El ingeniero confirma que trabaja en la supervisión de las atracciones desde hace 19 años por todo Galicia incluso llega hasta Castilla y León y que nunca ha tenido mayores problemas, salvo lesiones leves por tropiezos. Al término ayer de la inspección en Cangas y acompañado en la visita a algunas de las atracciones por la concejala de Cultura como responsable de la organización de los festejos, Aurora Prieto, el ingeniero asegura que tan sólo se detectaron problemas que califica como “triviales que no influyen en la seguridad”, como la falta de una toma de tierra, un extintor o carteles indicando la edad permitida de los niños que pueden subir a esa determinada atracción. Añade que en total inspeccionaron 23 atracciones, faltando alguna que no acudió a instalarse, y que conoce a estos empresarios desde hace muchos años y es gente que responde bien cuando se les pide que hay que cumplir con algún requisito y colaboran.

Atracciones infantiles en la zona de la alameda vella. | // G.N.

Antonio López asegura que no es la primera que realiza las inspecciones de las atracciones en las Festas do Cristo, pero sí como contratado por el Concello, en otras ocasiones lo hizo contratado por los propios feriantes. Este año el Concello decidió doblar la seguridad y que una empresa de ingeniería se encargara de supervisar la instalación, en colaboración con el Concello que encargó la coordinación a Abel Villar, pero como persona voluntaria, no como contratado, explica Aurora Prieto que confía en que se celebren unas fiestas lo más seguras posibles. El propio ingeniero asegura que han trabajado para eso: “Verificamos lo mejor posible”, señala al tiempo que asegura que lleva prácticamente toda la vida con los feriantes y que recorren España y “hacen lo que haga falta sin problema para la seguridad”.

El encendido del alumbrado frente al espacio de conciertos y de hostelería de Ojea, puso en marcha unas fiestas que se prolongan hasta el día 31, y que hoy tienen como actos centrales el pregón a las 12:00 en la Praza do Concello y la quema de damas e galáns, así como el desfile de gigantes y cabezudos. “No hay plan B” en caso de lluvia, asegura Aurora Prieto, ante la predicción de agua para hoy por la mañana que irá remitiendo a medida que avance la tarde. Habrá también Cantos de Taberna con la agrupación Peis d´hos y por la noche, verbena en Eduardo Vincenti, y concierto y dj en Ojea.

Alumbrado en la avenida Castelao, en el centro urbano. | // G.N.

Las primeras críticas a los festejos llegan por parte del PP por la privatización “made tripartito” con la contratación de la empresa para instalar las atracciones. Recuerdan que el Concello tiene personal propio que puede acometer estas tareas: “Falan moito da defensa do público, pero logo, nada de nada”. Consideran los populares que es un “despilfarro” de dinero público y exigirán que se rindan las cuentas de cada contrato y de los procedimientos utilizados: "Algo que ten demostrado este goberno é da falta de rigor e respecto pola lexislación que rixe os contratos públicos”. Por otra parte, muestran su satisfacción por la instalación de contenedores para recoger las aguas fecales de las caravanas de los feriantes en el aparcamiento del estadio municipal de atletismo y dicen que fue gracias a su denuncia pública, pero se preguntan por qué no las instalaron cuando mandaron a los trabajadores allí. El PP anuncia una batería de preguntas sobre la comisión de seguridad de estas fiestas para que expliquen su composición ya que se vieron sorprendidos por personas muy vinculadas a la concejala de Cultura que no forman parte del personal municipal.

Las fiestas contarán nuevamente con un punto lila, de seguridad contra la violencia de género, con una caravana en la rúa Cuba, al lado del Concello, tal y como confirma la concejala de Benestar Social, Igualdade, Ensino y Muller, Leo Gala Torres. La caravana abrió ayer y seguirá abierta hoy, mañana domingo, 30 y 31. Además de punto informativo contra la violencia de género, ofrece atención psicológica, coordinación con las fuerzas de seguridad, primeros auxilios, punto de encuentro seguro, servirá para cargar móviles a la juventud y dispondrá de higiene íntima femenina.

Suscríbete para seguir leyendo