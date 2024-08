Banda do Río acoge esta noche el Carnaval de Verano, con concierto de tres pinchadiscos

El barrio de Banda do Río, en Bueu, acoge hoy la celebración del Entroido de Verán, organizado por la Asociación Can do Penedo, que engloba a hosteleros de la zona. La cita está programada para las 22.30 horas, con un concierto a cargo de tres conocidos disc-jockeys de la provincia, que se encargarán de amenizar la noche a los asistentes. Son Dj Pitty, Dj Álex G. y Dj Diego Mei.

La fiesta fue recuperada en 2023 tras varios años sin celebrarse y fue un notable éxito de público, con hasta 7.000 personas –según los cálculos realizados por la Policía Local de Bueu– en la zona. Los conciertos están programados entre las 22.30 y las 3 de la madrugada, si bien se prevé que a lo largo de la tarde haya también otra pinchada para ir entrando en ambiente.

Lamatumbá en Cela

No será la única celebración que acogerá Bueu este fin de semana. Hoy y mañana la parroquia de Cela acogerá la Festa da Xuventude, que comenzará hoy mismo el pasacalles a partir de las 10 horas a cargo del cuarteto Os Palleta Mollada, así como los grupos Peis D’Hos y Os Liboreiros. A las 13 horas hará sesión vermú con estos grupos. Ya por la tarde, a las 20 horas habrá el canto de los Vivas y el reparto de vino tinto gratis, con Retrouso poniendo la ambientación musical. La jornada se cierra con la verbena a las 22 horas con la orquesta Triunfo y el grupo Lamatumbá, así como con el Dj Moe. A medianoche habrá tirada de fuegos artificiales y sorteo.

Mañana habrá pasacalles con la charanga Noroeste y a las 13 horas misa y procesión con tirada de fuegos, además de sesión vermú con Noroeste.