Aldán recupera a un médico gracias a un nuevo contrato y en septiembre tendrá a dos

El centro de salud de Aldán tiene, desde ayer, a un médico en jornada completa, después de haber sufrido todo el pasado lunes sin facultativos operativos y de completar el resto de la semana con médicos solo durante unas horas gracias a prolongaciones de jornada de profesionales llegados de otros centros. Y es que ayer se incorporó un nuevo médico contratado mediante el sistema de plazas sin necesidad de oposición en lugares con dificultad para encontrar candidatos. Cubre por tanto la plaza del compañero contratado hace unos meses y que renunció al contrato cuando finalizaba sus vacaciones. Desde la organización de los centros de salud de Cangas llamaron la atención sobre las tres renuncias en esa misma plaza que se registraron desde el mes de diciembre.

En estos momentos los vecinos de las parroquias canguesas de Aldán y O Hío tienen a un doctor operativo de los tres destinados a este centro de salud. Otra está de baja desde la semana pasada y todo apunta a que tardará unos meses en reincorporarse. Por otro lado, la tercera facultativa, que está disfrutando de las vacaciones, regresará el lunes 2 de septiembre. Desde entonces habrá dos profesionales atendiendo los cupos de las dos parroquias.

Esta mejora de la situación permite a los usuarios solicitar citas en más días. Si el lunes solo había disponibles huecos los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre, en estos momentos para agosto sigue sin haber posibilidad de pedir citas, pero para septiembre también hay huecos disponibles los días 2, 9, 10, 11 y 12 de septiembre.

La planificación que los profesionales tenían para atender este verano en el centro de salud de Aldán saltó por los aires con la baja y la renuncia al contrato que se sucedieron justo antes del puente festivo de mediados de agosto, reduciendo el margen de maniobra. Inicialmente estaba previsto que los tres médicos de atención primaria rotasen las vacaciones cada dos semanas mientras los otros dos trabajaban. Esta rotación permitiría una ausencia solo del 33% durante el periodo más complejo para la atención primaria.

Hay que recordar que la atención de O Hío se centralizó en la Casa do Mar de Aldán con la pandemia de COVID-19, al cerrarse en consultorio de esa parroquia. Esto lleva años generando movilizaciones de los vecinos de O Hío que exigen tanto la reapertura de su consultorio como fondos de la Xunta de Galicia para recuperar el proyecto de un centro de salud para ambas localidades en los terrenos que compró en su día el Concello de Cangas en el lugar de O Viso.

El turismo desbordó todas las previsiones

La larga lista de espera para conseguir una cita médica en la Casa do Mar de Aldán este verano no es muy diferente a lo que ocurre en el centro de salud de Cangas y en otros de la comarca como el de Moaña. Y es que a los problemas de cada verano por no contar con sustitutos para los médicos que toman vacaciones, se suma la cantidad de turistas que deben atenderse en las urgencias de la comarca o para la realización de curas periódicas, por ejemplo. Los médicos reconocen que el turismo de este año “desbordó todas las previsiones” en O Morrazo, como puede comprobarse con la saturación también de zonas para aparcar, de playas y de servicios como las terrazas de los bares. La atención primaria, por lo tanto, también se ve afectada por el boom turístico de la comarca que este verano alcanzó una dimensión desconocida hasta la fecha.

Suscríbete para seguir leyendo