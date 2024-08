Vecinos alertan de que tres perros y un gato llevan meses encerrados en una casa con las persianas bajas

Vecinos de la calle Quinteiros, en el barrio de Quintela, en Moaña, viven angustiados por los ladridos de tres perros y los maullidos de un gato que desde hace tiempo viven encerrados en una casa del lugar, en donde las persianas están bajas y su inquilina no vive. Aseguran sentirse mal por el bienestar de los animales pero también por el problema que les generan los constantes ladridos y maullidos de los animales a todas horas.

Añaden que las persianas de la casa llevan bajadas desde hace meses y que antes residía una mujer, pero que hace tiempo no ven. Explican que al principio, la mujer solía ir a la casa para atender a los animales, pero desde hace días no la ven y los perros no paran de ladrar y el gato de maullar, haciendo insoportable la vida en el barrio.

Los vecinos aseguran que el viernes pasado alertaron a la Policía Local, pero al ver que no acudía la patrulla, el lunes decidieron llamar al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Los vecinos mostraban ayer por la mañana su malestar porque a esa hora nadie de las fuerzas del orden había acudido a la casa y que en el Seprona les respondieron que irían cuando se pudiera. Aunque ayer por la tarde, finalmente, acudió la patrulla de la Guardia Civil, y comprobó, según los vecinos, que nadie abría y que solo estaban los animales dentro, y trasladaron a los vecinos que iban a tratar de localizar a la propietaria para buscar una solución.

La Ley de Bienestar Animal establece sanciones por el abandono.

Suscríbete para seguir leyendo