La Sociedad Filatélica de Cangas dedica su XX edición al filántropo José Félix Soage

La vigésima edición de la exposición de la sociedad Filatélica, Numástica y Fotográfica tendrá lugar desde el 24 de agosto al 1 de septiembre en la Capela do Hospital, desde las 18 a las 21 horas. Este año le dedicarán este evento al filántropo José Felix Soage, en el centenario de su fallecimiento. En la exposición se podrán ver el matasellos, el sobre conmemorativo y el sello que se dedicarán al filántropo, además de la reproducción de 17 fotos relacionadas con la vida y obra de Félix Soage, facilitadas por Luis Guimerans y Tonino Graña, autores de una monografía de este personaje público de Cangas. José Félix Soage fue un gran benefactor de la localidad canguesa, ya que gracias al dinero que envió desde Argentina durante el siglo XIX, se pudo financiar la construcción del edificio del Mercado, el palco de Música de la Alameda Vella o de “Soage”, la reconstrucción de la bóveda de una nave da la iglesia, el órgano de la misma y la traída de agua. En el año 1924, el pueblo cangués levantó una escultura en su honor en la Alameda, obra del escultor gallego Asorey.

En la exposición filatélica de este año participan trece colecciones de socios de Cangas y tres de A Coruña y Ourense: “Antonio Gaudí”, “Pontes e Cruceiros”, “Personaxes nas vitolas (de cando se fumaban puros)”,“Personaxes nos billetes do mundo”, “Personaxes nos selos do mundo”, “Persoeiros das nosas letras”, “Historia da Filatelia canguesa”,”Personaxes ilustres”, “Personaxes na historia” , “Frotas e mariños do imperio ruso e Unión Soviética” y las de A Coruña “Famosos sobre o papel” y “Eterna Dª Emilia” y la de Ourense “Personaxes”. En ellas se pueden ver expuestas cartas y artículos de Emilia Pardo Bazán, sobres conmemorativos de personajes como Luis Tosar y Julio Iglesias, sellos de la arquitectura de Antonio Gaudí, vitolas, billetes, marinos de la antigua Unión Soviética.

Desde la asociación, afirman que sus colecciones no son competitivas, pero aplauden su mérito por la evolución del trabajo de sus compañeros, que se esfuerzan en adquirir piezas, como las que se expondrán en la muestra de este año, diseñar contenidos y realizar unas colecciones llenas de conocimiento y motivación.

