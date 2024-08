Denuncian ataques de mosquito tigre en Coiro y en Tirán por la basura de podas sin recoger

Las alertas por la presencia del mosquito tigre se están dando solo en Moaña, según el mapa de la aplicación Mosquito Alert, que es un proyecto de ciencia ciudadana coordinada con centros de investigación públicos, en donde cualquier persona puede notificar, mediante una foto y localización, el posible hallazgo de uno de los mosquitos que se estudian como es el caso, desde el verano pasado, del vector tigre. Aunque Moaña registró en este mapa 21 de las 24 alertas por mosquito tigre de toda Galicia en este agosto, el caso es que la presencia del insecto va más allá de este municipio, muy sensibilizado con las alertas desde que el año pasado un vecino diera aquí el primer aviso de mosquito tigre de Galicia.

Una vecina de Coiro, en Cangas, en concreto en la zona de Gruncheiras, asegura que vive una pesadilla con el mosquito tigre este verano y que sufre constantes picaduras, que ya la han llevado a urgencias porque le hincharon uno de los ojos. Asegura que fue hace un mes, que desde entonces vive con miedo, y que no puede abrir las ventanas de su casa para ventilar, salvo algún día que nota que bajan las temperaturas “porque me achicharran”. Asegura que en la casa vive solo su padre, pero las picaduras se las lleva ella. Añade que las lleva sufriendo todo el verano, pero reconoce que la del ojo “fue terrible”. Recuerda que notó un pequeño bulto encima de la ceja, pero no le quiso dar más importancia. Sin embargo, se le inflamó el párpado superior y al día siguiente cuando se iba a poner las gafas notó como agua y ya vio todo el párpado de abajo hinchado también. En urgencias le confirmaron que era una picadura y le aplicaron e inyectaron un antihistamínico.

Asegura que no dispone de teléfono móvil para contar con la aplicación de Mosquito Alert y comunicar la presencia del insecto en la parroquia, pero dice que el Concello debería de tomar cartas en el asunto porque el mosquito también está atacando mucho aquí y no cree que ella sea un caso aislado.

Mientras tanto, en la parroquia de Tirán, que es la zona cero de la aparición del mosquito tigre en Galicia, siguen produciéndose avisos que se extienden también por todo el municipio, en donde el Concello, desde el verano pasado, inició un programa de control con la Rede Galega de Vixilancia de Vectores. Precisamente, ayer, agrupaciones de voluntarios del entorno de Vigo, entre ellas la de Moaña, participaron en una webinar sobre el mosquito tigre en el marco de actividades que organiza esta Rede (Regavivec) para capacitar al personal en la prevención y control de este vector en Galicia. Fue impartida por profesionales de la Dirección Xeral de Saúde Pública y de la Universidad de Vigo con la participación de la subdirectora xeral de Saúde Ambiental, Inés Mato.

Restos vegetales desbordando el recipiente de podas del Concello de Moaña en Tirán. / Fdv

Mientras tanto, desde Tirán, vecinos alertan y piden solución a la acumulación de restos de podas en los recipientes que colocó el Concello para los residuos vegetales y que no se recogen. Una de las vecinas afectadas asegura que ya fue en varias ocasiones al Concello para que retiren esta basura vegetal que atrae a más mosquitos. En la parroquia aseguran que no pueden ni abrir las ventanas de sus casas, ni cenar fuera en sus jardines. Añaden que los restos de podas están al lado del parque infantil y los niños están todos picoteados. También señalan que hace unos meses se pidió unos focos en el parque infantil para que los niños pudieran jugar, al menos hasta las 22.00 horas, y dicen que el Concello los colocó, pero los conectó al alumbrado por lo que están encendidos toda la noche atrayendo también a los mosquitos. Piden que el encendido de estos focos se regule y solo funcione hasta las 22.00 horas porque además, si están toda la noche, se fomenta el botellón entre los jóvenes.

