“A todo artista le gusta actuar en su casa, rodeado de sus familia, amigos y vecinos”

Más allá de la procesión, las verbenas y los conciertos, otra parte relevante en la programación de las Fiestas del Cristo de Cangas son las actuaciones de los DJs, los cuales tendrán su oportunidad de hacer disfrutar al público cangués a todas las noches de las fiestas partir de las 00:00 horas en el recinto de Naves de Ojea, de los cuales están confirmados DJ Yago (24 de agosto), DJ Reque (25 de agosto), DJ MOE (30 agosto) y No Name Djs (31 de agosto). Hoy será el turno del artista local DJ Michi con su espectáculo “Back to the 2000’s” , que incluye versiones de canciones desde el año 2000 hasta la actualidad.

–¿Cuándo decidió que quería dedicarse a ser DJ?

–Mis comienzos han sido con dos discman, desde mi habitación de la infancia a un concurso de Djs. En este obtengo la primera posición, y comienza una trayectoria de actuaciones pasando por muchas salas de la provincia de Pontevedra y A Coruña. A lo largo de estos años he trabajado en festivales, discotecas, programas de radio y como presentador de eventos.

–¿Cómo se le ocurrió la idea de llevar a cabo el espectáculo “Back to the 2000’s”, con el que actualmente está de gira?

–Porque todo el mundo siempre está escuchando la misma música y con el mismo rollo. “Back to the 2000 ‘s” es una sesión más rápida con música más variada con la que la gente se lo pasa muy bien.

–Además de DJ, también es creador de contenido, subiendo vídeos en Youtube, ¿cuál de estas dos facetas profesionales siente que le llena más?

–Siendo DJ, sin duda. No tiene nada que ver imaginarme a la gente que se divierte conmigo a través de la pantalla de su ordenador que verlo por ti mismo al tenerlo en frente de mi cabina de DJ.

–Además de en Galicia, también ha pinchado en Fabrik, una de las discotecas más conocidas de Madrid, ¿hay una diferencia entre el público madrileño y el de O Morrazo?

–Sí, hay diferencia. Diría que, a la hora de bailar distintos estilos de música, en Madrid, el público es más selecto y aquí es más variado. Aunque realmente creo que en cada ciudad, el público es diferente.

–Este ya es su tercer año consecutivo que pincha dentro de la programación del Cristo de Cangas, ¿cómo se siente repetir de nuevo en el escenario de Ojea?

–Es una maravilla, a todo artista le gusta actuar en su casa, rodeado de sus familiares, sus amigos y sus vecinos.

–¿Qué puede esperar la gente que vaya a ver su actuación en las Fiestas del Cristo?

–Lo definiría como una bonita sesión de final de verano en el pueblo donde he crecido.

