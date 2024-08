Leal afirma que solo renunció a 2.500 euros de ayuda para un plan más ambicioso en O Xistro

El concejal de Facenda, Subvencións e Contratación Pública de Bueu, Xosé Leal, aseguró ayer que el concello renunció únicamente a una subvención autonómica de 2.500 euros para las pistas de O Xistro para apostar por un proyecto más ambicioso en las instalaciones deportivas. Lo hizo para salir al paso de las acusaciones del Partido Popular, que criticó al gobierno local por haber perdido más de 60.000 euros de ayuda para eficiencia energética al haber incluido en esta línea la pavimentación de las pistas. La subvención solicitada ascendía a los 63.600 euros y únicamente se concedieron 2.500 para la mejora eléctrica, rechazándose el resto del plano por no encajar en esta subvención.

El edil del BNG subraya que no se perdió ninguna ayuda, sino que solo se rechazó la de 2.500 “para hacer un proyecto que permita incrementar el número de campos de juego y no solo la parte lumínica”. Leal asegura que se apostó por presentar un proyecto de instalación deportiva “por la mayor puntuación que esto suponía, pero viendo que la resolución no contempla actuaciones a mayores dejará este proyecto para futuras convocatorias”.

Leal señala que antepone la facilidad de los fondos de la Diputación ante los de la Xunta, “que muchas veces suponen un esfuerzo de gestión tremendo y solo permiten cuestiones concretas”, con criterios que priman municipios de mayor o menor población en detrimento de otros como Bueu. Y recuerda el rechazo a los planes para el polígono de Castiñeiras o para la adquisición de vehículos menos contaminantes. “La portavoz del PP defiende a capa y espada a una Xunta que no solucionó, como prometió, el acceso a la nave de Pescadoira”, sentencia.

Manifiesta asimismo que la gestión del grupo de gobierno ha permitido que se vayan a ejecutar actuaciones en los campos de fútbol de A Graña (135,635 euros) y Beluso (10.572), así como en As Lagoas (14.063), y anuncia que el próximo reto será la reforma del pabellón de Beluso. Critica, por último, a Elena Estévez, por hablar de gestión ineficaz “cuando ella dejó al concello en una situación crítica, con una deuda superior a los dos millones de euros”.