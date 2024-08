¿De quién es esa finca?

Ya hace algunos meses, desde el Concello de Cangas se recordaba la obligación que tienen los propietarios de fincas de mantener en prefecto estado de revista las mismas, atendiendo a una ley gallega que lo que busca es evitar que se produzcan incendios. Pero la buena voluntad de algunos choca contra la realidad de Galicia, tan compleja en cuando a fincas se refiere. En muchos casos ni el Concello ni el propio colindante sabe a quién pertenece esa finca se que encuentra abandonada desde hace años y la maleza crece de forma desmesurada hasta alcanzar alturas sorprendentes. Hace poco se actual en una en la que la vegetación alcanzaba los dos metros.

El Concello de Cangas trata de localizar a los propietarios de esas parcelas a los que denuncian los vecinos. Primero se intenta localizar al dueño para hablar con él, después se realiza un informe policial y se mandan notificaciones por escrito.

Pero lo que no se esperaba ni el colindante ni el Concello de Cangas son respuestas como que a quién se le atribuye la propiedad resulta que no la tiene. Entramos en esa Galicia espesa que es la de las herencias. En la mayoría de los casos la herencia no está repartida, por lo que el Concello no tiene a quien dirigirse ni para notificarle la obligación que tiene de limpiar su propiedad ni para sancionarlo. Y buscar a los herederos ya es una tarea complicada para lo que hay que tener medios y personal para hacerlo desde un Concello como el de Cangas.

Claro, que como dice el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias, hay gente que no limpia porque no le da la gana. Ahí sí que actúa el Concello directamente, incluso la puede limpiar y pasar después pasar la factura al propietario, como amenaza de embargo si no abona el importe. Pero no es lo habitual en Cangas.

La media de personas que acude cada día al Concello a hablar con el concejal Antón Iglesias por este asunto alcanza las 5. Acuden para denunciar que su vecino no limpia la finca, y muchas veces se encuentra que el propietario no es quien él piensa. Las fincas de las que estamos hablando están abandonadas principalmente porque ya no se trabajan o porque los que lo hacía murieron y sus herederos no se hacen cargo.

Pero, como asegura Antón Iglesias, el peligro de incendio es real en estas fincas abandonadas y hay que contar con la suerte para que no pase nada, porque la muy exuberante maleza está seca y prende fácil y rápido.

