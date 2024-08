Presentación del libro de Concha Moya organizada por la librería Miranda.

Es un libro sobre música, sobre uno de los miembros de un grupo que dejó huella y del que se versionan aún hoy muchas de sus canciones. Se trata del grupo Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Por cierto, actuó en Bueu en 1995. En concreto, el libro trata sobre Adolfo. Hasta 150 personas se dieron cita en el Centro Social del Mar

Una contestación de otra época

No, no es posible zanjar el grave conflicto que hay en Cangas con los aparcamientos en zona de playas con que se pedirá más ayuda a la Guardia Civil. Parece más una toma de decisión de nuestro recordado Fernández Albor, expresidente de la Xunta en aquellos tiempos ya remotos de los inicios de la autonomía. Aún evoco la contestación que ofreció el honorable presidente cuando fue interpelado por un atentado de ETA. Dijo que ya había mandado las condolencias. No fue más allá. Nuestro queridísimo José Luis Alvite le comparaba con la reina madre inglesa. Eran otros tiempos. Pero comprobamos que poco se cambio en algunas cosas. Que el pueblo de Cangas tiene derecho a exigir una respuesta eficaz al problema de todos los veranos. Sin excusas. Y el gobierno debe dar una respuesta contundente. El gobierno debe hacer entender a las demás administraciones que es un problema muy grave. Cangas también puede morir de fama en sus playas.

Una tregua hasta después de las fiestas

Que ahora se va a producir una tregua en las fiestas, pero sepan que las trincheras ya se cavaron y se compró munición. A ver qué pasa en septiembre.

