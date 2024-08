Monsa plantea al Concello de Cangas finalizar el PXOM en 3 meses y por 25.000 euros más

La empresa redactora del Plan Xeral de Cangas, Monsa, se presentó con su oferta para mantener prorrogado su contrato de redacción del documento ante los portavoces de la corporación municipal. No exigió el gobierno local que la mencionada propuesta pasara por su tamiz, que era lo lógico. Es el gobierno quien debe presentar las ofertas a la oposición, no una empresa. El caso es que la reunión de ayer a las 12.30 horas de la junta de portavoces sirvió para, por fin, después de cuatro meses conocer, conocer qué quería la empresa para continuar con la redacción del documento. Su propuesta es económica: 25.000 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. La oferta económica satisfizo a gobierno y oposición, no tanto la de ejecución. Unos y otros consideran que es demasiado optimista y que la empresa debería reconsiderar su oferta. El acuerdo que se alcanzó ayer fue que Monsa revisaría los plazos y que presentaría por registro municipal la oferta total.

Fue la concejala de Alternativa dos Vecinos (AV), Victoria Portas, que reaparecía ayer en la escena política de Cangas, tras haber faltado al pleno de aprobación definitiva de los presupuestos, la primero que reparó en que el plazo que daba Monsa era demasiado optimista. Mientras, la concejala de Obras y Servicios, la socialista Iria Malvido, reparó en que la empresa tenía también pendiente de presentar el Inventario de Bienes, que fue una mejora que incluyó en su oferta cuando se sacó a concurso el PXOM. Monsa presentó en su día una inventario que la corporación municipal rechazó. El portavoz del Partido Popular en materia urbanística, Rafael Soliño, reparó en que la propuesta de Monsa debe de incluir la circunvalación de Cangas en los términos fijados en su día por el pleno y manteniendo el trazado primitivo, no el que quería el anterior gobierno local que cambió el trazado original y que permitió a la Consellería de Infraestructuras tener una excusa para no afrontar una obra a la que está comprometida. La mencionada consellería hacía hincapié en que el Concello había cambiado la variante. Si la Xunta está comprometida con Cangas a construir la circunvalación se debe a que existe un acuerdo que consiste en que en Cangas no se doblaría el Corredor de O Morrazo para convertirlo en autovía a cambio de que se construyera la circunvalación del Cangas. También hizo mención el concejal del PP a que del documento que tenía Monsa elaborado deben desaparecer las Áreas Integrales en los Núcleos Rurales, con las que solo está de acuerdo Alternativa dos Veciños, mientras que PP y PSOE antes y BNG, ahora, se oponen al esta fórmula de urbanización en la zona rural, ya que no permitiría la construcción directa.

Desde el 20 de noviembre del año 2.000 cuando se contrató el primer Plan Xeral, cuando era alcalde José Enrique Sotelo, el Concello de Cangas gastó (con las ayudas de la Xunta de Galicia) más de un millón de euros en el frustrado empeño de sacar adelante un PXOM, sin contar los pagos por informes y las múltiples revisiones que se hicieron. Ahora viene otra, de adaptación a la normativa vigentes, que se hará por 25.000 euros. Hay que espera que no vuelva a suceder los de siempre, que tras el pago de otra actualización y una vez hecho el trabajo, el retraso del gobierno local de turno de llevarlo a aprobación deje en saco roto todo el trabajo realizado. De hecho, que a la corporación municipal le pareciera que 3 meses era un plazo muy optimista para realizar el trabajo de actualización del documento, deja un poco en el aire, otra vez, la verdadera voluntad de todos de aprobar un Plan Xeral.

Venticuatro años y tres empresas para realizar el documento

La primera empresa en realizar trabajos para un PXOM fue Artiplán en 2000, por un importe de 390.000 euros En el año 2006, es Consultora Galega la que gana el concurso al ser la única empresa que se presenta y se compromete a realiza el trabajo por menos dinero que la anterior: 240.000 euros. En el año 211 el PP vuelve a ganar las elecciones y gobierno con su ex, el independiente Nardo Faro Lagoa. Sotelo poner al frente de Urbanismo a un joven concejal Rafael Soliño, que retoma con fuerzas las conversaciones con Consultora Galega. En ese momento los trabajos se apuraron y el documento se aprobó inicialmente, pero no tuvo tiempo para su aprobación definitiva, porque las elecciones de 2015 estaban ya demasiado cerca. En 2025, ACE se hace con la alcaldía gracias a los apoyos del BNG y de Asemblea pola Unidade (Aspum). En diciembre de 2015 se rescinde el contrato con Consultora Galega y poco después el Concello saca a concurso el plan con un nuevo contrato que alcanza los 336.921 euros. El citado concurso la ganó Monsa. Y así llevamos nueve años.

Suscríbete para seguir leyendo