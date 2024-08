“Por el Canjazz sólo puedo sentir agradecimiento, respeto y admiración”

Las jornadas de conciertos del Canjazz terminan hoy con la actuación de la contrabajista cubana-gallega Yudit Almeida. Ella misma define su música jazz como “una revolución pacífica que busca justicia a través de los diferentes sonidos del mundo para lograr la armonización de nuestras diferencias”. Esta noche (22:00 horas) presentará en el Eirado do Costal su proyecto “Canto das Sereas”, junto con las cantantes Joana Raquel y Teresinha Sarmiento, el pianista Martín Otero y el batería Gonçalo Ribeiro.

–¿Cree que existe un sonido, una forma de tocar o un estilo característico en el jazz dependiendo de las tradiciones musicales de cada lugar?

–Sí, me parece que, aún teniendo el jazz un lenguaje común, que es el que aprende todo el mundo en las escuelas, el jazz que se hace en New York probablemente tiene poco que ver con la estética del danés. Al fin y al cabo, este estilo de música admite muchísimos tipos de sonido y fusión con otras tradiciones y el folklore siempre ha sido una inspiración para los artistas, por lo que es natural que el jazz sea un canal a través del cual se expresen numerosas culturas.

–Su nuevo proyecto se titula “Canto das Sereas”. Este nombre hace referencia a las voces de estos personajes mitológicos , que encandilaban a quien las escuchara, ¿es una declaración de intenciones de lo que el público puede esperar de su actuación?

–Precisamente es una crítica a este concepto. Entre los temas encontraremos textos escritos por mí que hacen cuestionarnos de dónde sale ese concepto. Si bien las voces de mis compañeras son absolutamente encandilantes y seguro que maravillarán a quienes les den la oportunidad de hacerlo, la música que creé no sólo transmite delicadeza y belleza, sino también fuerza, tristeza o ira.

–En junio, se publicó el primer vídeo de su tema “Oxum”, ¿cómo está siendo la respuesta de este videoclip?

–No tenemos muchísimas visitas porque tampoco tocamos algo masivo (es música de raíz creada por nosotras) y no tenemos a nadie que nos guíe ahora mismo a moverlo. Así que se agradece que la gente que esté leyendo esto le eche un ojo y cualquier feedback será bien recibido.

–¿Qué valoración hace de proyectos como el Canjazz?

–Desde que sé que existe el Canjazz, ha sido un referente para mí y he asistido siempre que he podido. No puedo creer que ahora sea yo la que tiene la oportunidad de llevar su proyecto y ser parte de eso que tanto admiré. Creo que hacen un trabajo de buscar proyectos diferentes y variados que es digno de aprecio y no se dejan llevar por prejuicios de estilo, edad, sexo o cualquier otro factor externo. Creo que dice mucho de ellos hacer que en el Eirado do Costal toquen desde personas con una trayectoria admirable, hasta una mujer de 26 años, acompañada de otros cuatro maravillosos jóvenes, que acaba de empezar su recorrido. Sólo puedo sentir un profundo agradecimiento, respeto y admiración.

