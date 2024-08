Cangas y Sevilla hacen juntos el Camino de Santiago

Desde Sevilla a Santiago de Compostela. Esta es la ruta que se propusieron hacer en bicicleta dos consuegros, el cangués Jose Rodríguez y el sevillano Francisco Tovar. Comenzaron a pedalear a principios de este mes y está previsto que lleguen el día de hoy a Santiago. A pesar de haber declarado que se están divirtiendo, se han encontrado con varios problemas a lo largo del Camino, desde los choques culturales por sus diferentes caracteres hasta los sustos por perderse varias veces, teniendo que pedir incluso la ayuda de los equipos de la Guardia Civil.

El cangués Jose Rodríguez, que está a punto de cumplir los 61 años, y el sevillano Francisco Tovar Rodrigo, que ya tiene los 65 años, son dos consuegros que llegan hoy a Santiago de Compostela después de recorrer casi 1000 km desde Sevilla, desde el día 6 de agosto, hasta la capital gallega. El trazado que han elegido es el conocido como la Vía de la Plata, que con casi 1000 kilómetros de longitud donde se recorre la Península Ibérica de sur a norte, es el itinerario que cuenta con una mayor distancia para llegar a Compostela. “Creo que con sus edades y empezando el camino desde el sur, con las altas temperaturas de agosto, esta es una hazaña extraordinaria.”, declaraba orgullosa Lorena Rodríguez, hija de Jose. A su llegada, les recibirán sus respectivas familias junto a la catedral con una enorme pancarta, que ayer fue decorada por la propia Lorena, donde escribirá “¡Lo conseguisteis Papás! Sevilla-Santiago 1000 km Agosto 2024”.

Además, ella añade que esta sería la primera vez que Jose recorre una ruta del Camino de Santiago. Su hija recordaba, con humor, que Jose se habría propuesto al inicio de la aventura, realizar un tramo de Santiago a Cangas cuando volviera, ya que pensaba que sería un ruta más sencilla. Al final descartó la idea después de haber llevado a cabo el primer tramo. En el caso de Francisco, esta sería la quinta vez que llegaría a la catedral de Santiago de Compostela, después de realizar el Camino Primitivo, el Portugués, el Francés y la ruta desde Ibi, Alicante. De hecho, la idea de salir ambos desde sus respectivas casas en la provincia andaluza, una en Sevilla capital y otra en el municipio limítrofe de San Juan de Aznalfarache, fue de Francisco, que le hacía ilusión ya que este será su último Camino. Tanto al cangués como al sevillano, según palabras de Lorena, les mueve el ansia por la aventura.

Jose Rodríguez haciendo el Camino de Santiago en bicicleta / Francisco Tovar

A pesar de que la hija del cangués afirma que están disfrutando del recorrido, lo cierto es que éste no ha sido un viaje fácil para ambos. Y esto quedó demostrado por la cantidad de veces, que no han sido poca, que han llegado a perderse, ya sea por confusiones con el GPS o porque habrían llegado a zonas donde la calidad de la cobertura dejaba que desear. Un ejemplo de estas ocasiones, según le contó Jose a Lorena, fue cuando ambos peregrinos llegaron a Castilla y León. Ambos se dieron cuenta de que se habían perdido y decidieron que la mejor opción era separarse. Jose consiguió llegar al pueblo más cercano, pero Francisco no tuvo tanta suerte. Pasó bastante tiempo hasta que la Guardia Civil lo encontró y lo reunió con su compañero. Por suerte, todo quedó en un susto.

Lorena también recalca que, más allá del esfuerzo físico, el camino ha supuesto un trabajo psicológico para los dos peregrinos debido a los choques culturales entre el carácter del norte y el del sur de España. La canguesa cree que estas diferencias se acentuaron entre los consuegros ya que han pasado de verse sólo en pequeñas reuniones familiares a pasar solos varios días. Ejemplo de ello es que, según comenta Lorena, su padre es más de comer fuerte para tener más energía, mientras que su suegro prefiere comer sano y sin excederse. Además, cuando hacen alguna parada, Jose Rodríguez prefiere buscar algún río o piscina para poder refrescarse, mientras que Francisco Tovar es más de secano.

Según los datos aportados por el contador de compostelas, en el primer cuatrimestre de este año se ha contabilizado que 70.246 personas que han llegado a la catedral de Santiago, como el ejemplo de Jose y Francisco. De ellos, 29.672 eran de nacionalidad española y 40.574 de origen extranjero.

Suscríbete para seguir leyendo