El “traicionero” Google Maps.

Fiarse del Google Maps puede ser una trampa en el rural. En Aldán lo saben bien y por eso avisan con este llamativo cartel de que desde la empinada subida que parte del muelle no se puede llegar en coche hasta la playa de Areacova. Un arenal que atrae a miles de turistas.

La canción del verano en Cangas

Sin lugar a dudas de que la canción que más debería de sonar en las Festas do Cristo de este año en Cangas es la de Luis Fonsi “Despacito”. Y si no que se lo pregunten a los vecinos de la parroquia de O Hío que llevan un mes de altas temperaturas y con una avalancha sin precedentes de coches por sus viales de acceso a las playas, casi sin dejarles vivir. Desde el Concello les piden poco más que paciencia, o sea que vayan despacito con sus reivindicaciones. Es cierto que el gobierno local no puede tener una varita mágica para solucionar, de undía para otro, el problema de este caos de tráfico, pero también es cierto que cumplen al pie de la letra la canción de Luis Fonsi con el estribillo de “nos reunimos en septiembre”.

Empiezan a llegar las atracciones de las Fiestas del Cristo

Y hablando de Fiestas del Cristo, ya empezaron a llegar a Cangas las primeras atracciones, todavía con el temor entre muchos de nosotros a lo que ocurrió en Matamá. Veremos el comportamiento del público con los fieles feriantes de las atracciones a estas fiestas que suponían un broche de oro para su agosto del verano.