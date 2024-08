“En el jazz, las personas se ayudan a encontrar la libertad”

Sara Dowling primero se formó como violonchelista en Chetham’s y en la Royal Northern College of Music, para luego añadir a su currículum musical el título de vocalista y compositora. Su música jazz se caracteriza por ser una fusión de armonías clásicas y ritmos post-bop americanos de finales de los 60, donde la improvisación cobra protagonismo. Esta artista británica, con herencia palestina e irlandesa, actuará hoy en formato cuarteto junto al pianista valenciano Albert Sanz, el contrabajista Dario Di Lecce y el batería Esteve Pi en el Eirado do Costal (22:00 horas), en la tercera jornada de conciertos nocturnos del Canjazz.

–¿Cuál es su primer recuerdo relacionado con el jazz?

–Mi primer recuerdo sería mi padre. A él le encantaba el jazz. Estaba loco por el jazz instrumental en particular, y yo realmente amaba los discos que solía poner en casa. Una selección de Lester Young y Errol Garner (”Concert By The Sea”) y, por supuesto, muchos más. Siempre podía hablar con mi padre sobre música en general. También le gustaba la música clásica y la ópera. De hecho, mi abuela irlandesa era cantante de ópera, pero nunca llegué a conocerla bien. Mi padre nació en 1934 y, por lo tanto, era mucho mayor que mi madre. Siempre estuve más conectada con el lado palestino de mi familia.

– En 2019, recibió el British Jazz Award como mejor vocalista, ¿cómo recuerda el momento en que le otorgaron el galardón?

–Desafortunadamente, el ganador se anunció en 2020, y fue ese año cuando llegó la pandemia, así que no hubo una gran ceremonia. Aun así, me sentí muy orgullosa de ser votada por el público después de todos los conciertos que había hecho ese año.

– ¿Cuál es su motivación a la hora de tocar?

–Tengo una gran necesidad de expresarme y conectar con la gente. Me encanta que el público sienta un espectro de emociones junto a mí. En mi opinión, la música debe cumplir ese papel. Intento encontrar muchas formas de hacerlo en mi vida. Hasta ahora, actuar es el método más fuerte para mí, además de enseñar.

– ¿En qué mujeres del jazz se ha inspirado a lo largo de su carrera? ¿Y de otros ámbitos más allá de la música?

–Geri Allen y Betty Carter. Tuvieron hijos y aun así nunca siguieron la ruta comercial. Especialmente Betty Carter, que creó su propio sello para poder grabar el repertorio que quería. Nunca se doblegó ante las discográficas, y tengo un gran respeto por su integridad artística. También soy fan de estas dos mujeres porque su estilo en el escenario estaba 100% centrado en la música y nunca en el atractivo sexual. Apoyo ese tipo de feminismo.

–Tiene tanto ya un recorrido en solitario como en grupo, como el que presentará en el Canjazz. ¿prefiere actuar sóla o acompañada?

–Prefiero actuar en cuarteto. El mayor regalo en el jazz es la interacción en grupos pequeños, donde 4 o 5 personas se ayudan mutuamente a encontrar la liberación y libertad total, juntos. Esta música puede ser muy amorosa, en las manos adecuadas.

La música sigue en Ghato de Mar

Después de la actuación del cuarteto de Sara Dowling, quien quiera continuar escuchando música jazz, la programación del Canjazz prevé la actuación de Daniel Corral Modern Trio a partir de las 23:30 horas en pub Ghato de Mar, junto a los Xardíns de Andrea. El conjunto está conformado por su líder Daniel Corral al piano, David Taboada con la batería y Diego Nogueira tocando el bajo. Corral y Nogueira son estudiantes de la ESMUC de Barcelona y Taboada del CDM Ponteareas. Su música está influenciada por diferentes géneros de jazz, combinado con un repertorio moderno que los sintentiza para darle un toque actual.

Actuación de la banda Cu4tro, ayer en el Eirado do Costal. / Canjazz

