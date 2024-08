Vecinos de A Roza bloquean el tráfico durante 30 minutos para pedir mejoras en el barrio

Alrededor de una treintena de vecinos de A Roza, en Beluso, cortaron ayer el tráfico durante media hora en la PO-315 a la altura del cruce con la Rúa Nova, así como en la EP-1302, que da acceso a Cabo Udra y a las playas del entorno. Lo hacen por segunda ocasión en este mes, con el objetivo de reivindicar una serie de mejoras para el barrio, que se resumen en tres: la adecuación de viales para el paso de la ambulancia, la ejecución de la reforma de la carretera de A Roza con aceras y la restauración del cruceiro, dañado hace más de dos años.

La movilización comenzó a las 12 de la mañana, coincidiendo con uno de los momentos de mayor afluencia de vehículos en el lugar, con numerosos visitantes buscando las playas. La dinámica fue similar a la que se puso en marcha hace tan solo dos semanas. Arropados con varias pancartas, los participantes en la concentración se limitaron a cruzar una y otra vez por los pasos de peatones, paralizando la circulación rodada y ocasionando retenciones.

Vecinos con uno de los carteles, ayer. / Gonzalo Núñez

“Cos impostos, servizos primarios, e a piscina, que a paguen os usuarios” fue una de las nuevas pancartas desplegada por los vecinos en su protesta. “Creemos que no se están tomando medidas, que no se cumple con nuestras peticiones, y la mayoría del dinero se va para la piscina”, razonó José Antonio Torres, uno de los impulsores de la concentración. El proyecto para la mejora del vial de A Roza fue uno de los detonantes de las movilizaciones por lo que vecinos del lugar consideran “el abandono del barrio”. En su momento, se rechazó la propuesta que iba a pleno por estimarse que no se recogía la petición fundamental para los habitantes de la zona, la dotación de aceras en lugar de una senda peatonal. “La gente quiere poder caminar con seguridad para ir a los servicios básicos, pero debe hacerlo en un vial sin aceras y por el que pasan muchos vehículos”, denuncian.

Camiños de Sobreira y da Torre

En cuanto a la ampliación de caminos para facilitar el paso de las ambulancias, los vecinos apuntan al Camiño da Torre y al Camiño de Sobreira como los dos que requieren de una actuación, que, señalan, “sería sencilla porque los propietarios están dispuestos a ceder los terrenos para hacerlo”. Es lo que les hace pensar que el problema “es solo económico”. Recuerdan que hace un par de semanas el alcalde buenense visitó la zona “y nos prometió limpiar los caminos después de las fiestas de Sanamedio, pero aquí nadie ha venido”.

La intención de los vecinos es mantener las movilizaciones. El viernes habrá una reunión para decidir los próximos movimientos en este aspecto.