Vecinos de Pinténs deciden cortar el tráfico para exigir una solución al colapso por las playas

La Asociación de Vecinos de Pinténs, en O Hío, ha sido la primera de la parroquia en dar un paso al frente y empezar protestas en la calle contra el caos de circulación que los accesos a las playas generan en el barrio. Para hoy está convocado un corte de tráfico en los pasos de peatones de O Buraquiño y de Fontaíña, a las 11:30 horas, para exigir al Concello una solución que a estas alturas ya solo puede ofrecer de cara al próximo verano y no en el que ya se acaba.

La iniciativa de Pinténs, sin embargo, no ha tenido respuesta por parte de los otros colectivos de la parroquia, al menos en el WhatsApp del grupo, y tan solo la presidenta de Viñó, Esperanza Viega, manifestó que estaría dispuesta, pero que en su aldea no cuentan con pasos de peatones. Desde Viñó se planteó la posibilidad de cortar el tráfico en la carretera del Viso y David Cal para que ningún conductor acceda a la parroquia de O Hío, ya que asegura que es un “caos”.

La protesta en Pinténs, en donde están las playas de Pinténs, San Xián, Pipín, Castiñeiras y Cons das Viñas, seguirá el mismo modelo de las que los colectivos de O Hío celebran los sábados para reclamar la reapertura del consultorio médico. Cortarán la carretera a través de los pasos de peatones, aunque sin concentración, tal y como señala la presidenta Mercedes Villar. Reconoce que si el tiempo sigue como el de ayer, con niebla, la protesta no tendrá mucha repercusión porque no llegará la avalancha de tráfico que casi colapsó la parroquia el jueves y viernes, coincidiendo con el puente de San Roque en Vigo. Ayer no se repitieron los problemas de tráfico.

Barcos fondeados ayer en la ría de Aldán frente a las playas. / Fdv

Respecto a la solución al problema de tráfico, Mercedes Villar asegura que es la pregunta del millón, que el Concello tiene que estudiarla, bien con presión de la Policía Local o de la Guardia Civil, para conseguir un efecto disuasorio, ya que los conductores siguen estacionando en línea amarilla. Asegura que cuando los vecinos se quejan de la situación, reciben la respuesta de que ellos tienen derecho a ir a la playas. Pero asegura que lo que no puede ser es lo que le ocurrió estos días a un vecino que no pudo acceder con su furgoneta a casa, debido a los coches mal estacionados, y tuvo que ir vaciando las cosas con un carrito. La presidenta de Pinténs reconoce que cuando hay esta avalancha, muchos vecinos ya no bajan a las playas porque no hay sitio y se llenan con paravientos. Reconoce que la situación en Nerga “está peor que nunca y hay gente muy mosqueada”.

También el colapso a las playas llega desde el mar con embarcaciones de recreo, en un número que los vecinos consideran desproporcionado para el tamaño de los arenales: “Estamos invadidos por tierra y mar”, manifestaban en redes.

Tal y como señalan los vecinos, la alcaldesa, Araceli Gestido, les convocó a una reunión en septiembre para trabajar en una solución. La regidora señalaba ayer que la Guardia Civil sí estaba actuando. Desde Viñó el viernes alertaron a Gestido que había por la tarde 6 coches invadiendo la vía al tránsito y que acudiera la Policía o la Guardia Civil a multar. Había mucho vehículo portugués. Veiga se quejaba de que la seguridad a la hora de un caso de emergencias no estaba garantizada, pese al compromiso del subdelegado del Gobierno. La presidenta de Viñó asegura que la situación del Concello es de “abandono, sin preocuparse de hacer una reunión y dar explicaciones. Solo vienen a las concentraciones por lo del médico. Es muy triste ver la política de esta manera”.

