Un grupo de padres vuelve a cortar la PO-551 ante el kenyata

Las madres y padres que quieren que la instalaciones de los campos del kenyata se abran para que puedan ser utilizadas por sus hijos se manifestaron de esa forma tan propia de O Morrazo, que no es otra que pasar unas cuantas veces de un lado a otro de un paso de peatones para, así, cortar el tráfico. Fue en el paso de peatones de los campos del Kenyata en la carretera PO-551. Aunque pocos, lograron llamar la atención, que era su propósito y afirman que pasaron el paso de peatones de forma consecutiva 18 veces, acompañando la gente que iba a la playa de Rodeira y a una tienda que hay al otro lado. Afirman que la Policía Local estaba ya allí a las 13.00 horas y que después vino la Guardia Civil. Quieren que se abran cuando no se utilicen por ningún club y que los que rigen los campos del kenyata piensan que las instalaciones son suyas, pero no lo son, son municipales.

Los manifestantes cruzaron una y otra vez el paso de peatones. | // G.N.

Por su parte, la concejala de Deportes del Concello de Cangas, Sagrario Martínez (PSOE), afirma que el propio reglamento de uso de las instalaciones del kenyata establece que “toda persona será responsable por todos los daños que ocasione por el incorrecto uso de las instalaciones. Dichas responsabilidades será tanto por actos dolosos como por negligencias”. La edil de deportes afirma que se reunió con representantes de los padres esta misma semana, donde se les explicó la situación. Recordó que la gestión de los campos del kenyata estaba así ya cuando ella llegó, que los niños tienen que estar acompañados por los padres en las instalaciones y que en las mismas se debe utilizar un calzado adecuado. Afirma que esta misma semana la Policía Local y la Guardia Civil tuvieron que actuar porque a las 22.00 horas no quería abandonar las instalaciones, cuando tienen un horario. Sagrario Martínez manifiesta que está pendiente de que Personal asigne bedel y trabajadores de limpieza.

