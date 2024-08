“Apenas tenía 18 años cuando Lady Gaga vistió mi ropa y me volví loco”

El diseñador Christian Cowan-Sanluis, nacido en Cambridge en 1994, tiene raíces en Moaña, de donde es su madre. Intenta veranear cada año en la villa, en donde se encuentra relajándose estos días. Saltó a la fama en Galicia tras triunfar en la New York Fashion Week del 2019. Katy Perry, Jennifer López, Lady Gaga, Beyoncé o Miley Cyrus son una representación de las personalidades más destacadas que vistieron algunas de sus creaciones.

–¿Desde cuándo quiso dedicarse al mundo de la moda?

–Siempre quise dedicarme a la moda, desde que tenía 10 años. Me encantaba la moda. Y luego vi en internet algunos diseños locos de Alexander McQueen, Christian Dior o John Galliano y pensé: “Eso es increíble”. Y luego, cuando tenía alrededor de 14 años, Lady Gaga comenzó su carrera. Vi eso y dije: “Quiero hacer eso. Es increíble”. Así que empecé a hacer ropa yo mismo. Y luego fui a la escuela de moda en Londres, en Central Saint Martins.

En la práctica empecé en la escuela secundaria, hacía cosas y realizaba sesiones de fotos con mis amigos, simplemente divirtiéndome. Y todo era terrible. Era tan malo (risas)... Pero luego, cuando fui a la universidad, comencé a hacer más ropa. Hice una pequeña presentación con mis amigos. Una drag queen en Londres la vio y la puso en su Instagram. El equipo de Lady Gaga lo vio y la propia cantante pidió la ropa y la usó. Yo entonces tenía unos 18 años y me volví loco porque fue una locura. Todo sucedió de la nada.

–Eso hizo que su carrera explotase de repente, ¿no?

–Sí. Cuando ocurrió lo de Lady Gaga lo usé para que las empresas quisieran trabajar conmigo y me dieran algo de dinero para poder mudarme a Estados Unidos. Y cuando estuve en América tuve suerte e hice un desfile, el de Paris Hilton, y luego hice mi siguiente desfile, y alguien llamado Stephen Cole del CFDA (Council of Fashion Designers of America) me sugirió que me presentase a un programa del Vogue Fashion Fund. Allí fue donde Anna Wintour seleccionó a diez diseñadores jóvenes y nos puso en un proceso de aprendizaje, con desafíos de diseño y reuniones financieras. Fue como realmente comencé. Anna Wintour me apoyó y me presentó a muchas personas. Así que sí, siempre le estaré muy agradecido.

–¿Cómo se sintió cuando Lady Gaga se vistió su ropa?

–Fue muy emocionante porque ella era mi persona favorita, y todavía me encanta trabajar para alguien como ella, porque diseñar ropa específicamente para un músico es divertido, es una colaboración. Ellos piden cosas que normalmente no harías y eso te lleva a un nuevo lugar. Creo que mi trabajo favorito es cuando hago una colaboración con alguien, porque simplemente me saca de mi zona de confort y me hace intentar cosas nuevas.

–¿Cuál de las celebrities con las que trabajó es más exigente con los diseñadores?

–No hay... ¿Quién es la más exigente? Creo que en realidad todas... La gente suele pensar que van a ser exigentes, y tal vez lo sean, pero conmigo siempre han sido bastante respetuosas. Creo que lo más exigente, y no de una manera negativa, es cuando estás haciendo toda la ropa para la gira de un músico y tienes que hacer todos los atuendos para todos los bailarines y toda la banda, pero te dicen: “lo necesitamos en cuatro días”. Esa es la parte más estresante. Pero nadie en particular es demasiado estresante.

–Nació en Reino Unido pero se afincó en Nueva York. ¿En dónde se siente más cómodo?

–Viví en Cambridge hasta los 17 años y luego estuve en Londres, y me fui de Londres cuando cumplí 22. Me mudé a Nueva York y he vivido allí desde entonces. Amo tanto Nueva York... Creo que Europa es mejor en muchos aspectos y culturalmente es más interesante y más hermosa, pero prefiero Estados Unidos. Bueno, prefiero Nueva York. No Estados Unidos, prefiero Nueva York. Es muy diferente. Lo que me gusta de Nueva York es que todos los que viven allí realmente vinieron de otro lugar, y todos llegaron allí para hacer realidad su sueño. Así que tiene una energía encantadora, pues todos intentan que suceda algo increíble. Allí me siento como en casa.

–¿Cómo está pasando sus vacaciones en Moaña?

–Estoy relajándome con mi familia y yendo a la playa. La vida es tan ajetreada que me encanta cuando vengo aquí. Todo es mucho más relajado, con comidas largas y mucha, mucha comida (risas)... Normalmente vengo cada año, aunque el pasado no pude porque estaba demasiado ocupado.

–El alguna ocasión señaló, sobre sus colecciones, que se suele inspirar en Galicia. ¿A qué se refiere?

–Crecí rodeado principalmente de mujeres españolas... En Inglaterra, donde también crecí, la gente es un poco más reservada, son un poco más callados, no usan tanto color, siempre es un poco más gris... Lo sé bien porque viví allí. A menos que vayas a algún club concreto en Londres, todo es bastante más aburrido allí. Y algo que encontré en todos mis parientes españoles y en todos en España es que hay un amor por el color, un amor por la luz y las joyas. Además, como hace más calor, la gente muestra más su piel y creo que esos principios básicos de expresarse y divertirse con las cosas, me influyeron. Y además, mi madre tenía un estilo muy particular, siempre llevaba sus perlas, y le encantaba usar faldas lápiz. Creo que, durante mucho tiempo, mis diseños reflejaron un poco a mi madre. Tenía una elegancia que definitivamente transmití.

–¿Cómo definiría el estilo de sus diseños? ¿Siguen todas las colecciones un estética similar?

–Sí y no. Mis colecciones siempre tienen una vibración similar: Soy muy expresivo, extravagante, colorido y opulento, un poco lujoso. Pero empecé con mis colecciones cuando era muy joven. Tenía 22 o 23 años en mi primer desfile y ahora tengo 30. Y creo que, al igual que un diario, mis colecciones han sido un reflejo de mi crecimiento. Así que definitivamente han madurado a medida que yo he crecido. Antes hacía ropa simplemente porque era lo que quería, era fabuloso y divertido, pero ahora es más un negocio. Eso sí, siempre suelo usar muchas plumas y mucho color. Me gusta la fantasía. No soy muy realista. No quiero saber sobre el mundo real.

