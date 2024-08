Una estatua al cobijo del sol.

Alguien quiso demostrar que las estatuas también sufren golpes de calor, sin agua y desprovistas de esas cremas protectoras que prometen milagros. Es el caso de esta estatua que está en la avenida de A Xunqueira, en Moaña, a la que colocaron un piadoso sombrero.

Félix Juncal, un alcalde de costumbres

En O Morrazo hay que decir que hay alcalde y alcaldesas. Y el primero es más remolón para las cosas de la comunicación. No varía sus tiempos, pase lo que pase y solo está más atento a la opinión pública cuando se acercan las elecciones municipales. Es un hombre despreocupado por el qué dirán, que es algo bueno, para muchas cosas, pero malo para algunas. Félix Juncal (BNG) se mantiene fiel a su horario. Es un hombre de costumbres, que no las cambia por nada. Así mantiene esa salud de hierro que no quebranta su espíritu.

Hay que ir a grano, no sacar los cuchillos

Esperemos que no se cometa una torpeza en el gobierno municipal de Cangas. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Pero el BNG sabe perfectamente la historia de Cangas, por lo que habrá que esperar que no repita lo que hicieron otros. En septiembre habrá que ponerse hablar seriamente de cuestiones de competencias y de calidad en el gobierno municipal. Que nadie se altere que es todavía muy temprano para clavarse cuchillos por la espalda. Ahora que hay presupuesto, lo lógico es que haya que ir al grano: gobernar, gobernar y gobernar. No hay otra.

