Caos en el rural de Cangas con coches mal aparcados en los accesos a las playas

Los vecinos de O Hío están empezando a perder la paciencia. Fin de semana tras fin de semana ven como la gente que acude a las playas aparca mal y bloquea las salidas. Ayer llamaba la atención especialmente la bajada a la playa de Castiñeiras, un vial de doble dirección en el que los coches estaban aparcados en los laterales provocando atascos e impidiendo la circulación. Aseguran que, ahora, los coches también aparcan en la carretera general, algo que nunca pasaba, lo que hace más complicada la salida a Cangas. Algo parecido pasa también en las bajadas a la playas de Menduiña y Francón., en Aldán. Ayer era casi imposible transitar por estas vías. En el caso de los vecinos de Aldán aseguran que muchos de los problemas de circulación se solucionarían con la instalación de semáforos en los cruces de acceso a los barrios de Menduíña, Gandón, Espiñeira, Herbello y San Cibrán.

Veciños de Castiñeiras llamaron a la Guardia Civil para que atendiera sus demandas y despejara el camino. Pero afirman que se encontraron con una Guardia Civil que aseguraba que tenía ya varias patrullas en otros lugares de O Hío, como en Nerga, donde también hubo colapso de tráfico en la festividad de Santa María. Los vecinos están convencidos de que el hecho de que los que acuden a las playas de O Hío y Aldán sepan que no se van a encontrar con la Policía Local sancionando hace que el caos sea mayor. Afirman que la Guardia Civil tampoco tiene personal suficiente para atender toda la zona rural de Cangas, en días como el de ayer. Hay que recordar que la Policía Local no acude a atender el tráfico a las playas porque quedó sentenciado que no es su competencia, sino de la Guardia Civil, por lo que quedó invalidada la orden de la Alcaldía que obligaba a este cuerpo a ir al rural.

Como la situación se repite, los vecinos no descartan movilizarse y empezar también a cortar carreteras. Ayer, cuentan, que la situación era desesperada porque era muy difícil salir para Cangas, por no decir que imposible. “Imagínese que hay que realizar alguna evacuación. Es imposible tal y como estaban ayer los accesos a las playas, llenos de coches mal aparcados”, comentan.

En un día como el de ayer, la Policía Local de Cangas alcanzaba las cien multas impuestas. Y se esperan más problemas el fin de semana.

