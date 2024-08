Abanca interviene en Massó para tapiar edificios, reparar el muro del campo de fútbol y desbrozar vías

Abanca solicitó al Concello de Cangas la ocupación de espacio público para actuar en varias zonas del complejo conservero de Massó, tanto a nivel de edificaciones como de caminos y jardines. La petición de la entidad bancaria fue bien recibida por el Concello de Cangas que ya otorgó el permiso correspondiente y los andamios podrían comenzar a instalarse hoy mismo.

A Lagoa de Massó / Santos Álvarez

Entre los objetivos fijados por Abanca figura tapiar en economato, para impedir que se celebren fiestas clandestinas que ya fueron las responsables de varios incendios en las instalaciones. La última vez la quema intencionada de un colchón y de un sofá afectó directamente al interior de este inmueble. También pretende actuar en el viejo campo de fútbol de Massó, con el propósito de acondicionar los muros que lo rodean y también desbrozar el propio campo. La solicitud realizada por Abanca también afecta a caminos que van a desbrozar por la zona de O Salgueirón y más hacia el interior y los trabajos también afectarán a la propia Lagoa de Massó, ahora precintada tras aparecer varios animales muertes, sobre todo patos, en la zona. De vez en cuando, la empresa contratada por Abanca realizar una limpieza de matorrales de la misma, dejándola más al descubierto. Abanca también está preocupada por la situación de A Lagoa. De hecho se puso en contacto con el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Concello de Cangas para preguntar si tenía que adoptar alguna medida. La respuesta no fue muy larga: esperar. Y es que mientras no hay un resultado de los análisis realizados en patos muertos y en el agua de A Lagoa, poco más se puede hacer. Solo lo que hizo el Concello de Cangas: precintarla.

Campo de fútbol de Massó. | // SANTOS ÁLVAREZ

No parece que esta ocasión, sobre todo observando, el mapa de solicitud de reserva de espacio público, los trabajos afecten a la nave grande de Massó. La propia alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), reconocía el miércoles que el Concello de Cangas aún no había hecho sus deberes que tiene pendientes. Se había comprometido con Abanca a vaciar la nave después de los continuados incendios que se produjeron a lo largo del año pasado. Abanca quería actuar cuanto antes, pero el problema del gobierno es que tenía que realizar una selección del material propiedad del Concello que hay albergado en dicha nave. Pero a día de hoy, y casi un año después, el Concello no encuentra una zona de almacenaje alternativo. La nave aún guarda mucho material que se donó cuando fue la época de la lucha contra la contaminación del Prestige, la mayoría en muy mal estado de conservación o caducado, además de vehículos abandonados, retirados en su día por el Concello y también una plataforma que servía para ara las carrozas de Reyes Mago, que ya no tiene utilidad. Así que el Concello tiene que realizar sus deberes.

