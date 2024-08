Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

Una mano de pintura para el obelisco de Rodeira

Otra vez sin previo aviso a la autoridad municipal, como ya había pasado en el año 2013, una empresa contratada por la Autoridad Portuaria de Vigo comenzó los trabajos de pintado del obelisco de la playa de Rodeira, con sus nueve metros de dominio. En mitad de agosto ya, pero aún llega a tiempo para lucir durante las Fiestas del Cristo. Había sido una petición que tanto la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, como la concejala de Obras y Servicios, Iria Malvido, habían realizado al presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, cuando se reunieron con él en Cangas. Y cumplió la promesa de dar una buena mano de pintura a este obelisco, más conocido como el piruli de Rodeira. Los trabajos comenzaron el martes y se espera que finalicen esta semana. Pero no es una mano de pintura cualquiera. Con el propósito de que pueda durar otros once años más, primero se lavó, después se puso un mortero especial con una malla que pretende resguardar al monumento de las adversidades del mar y de las inclemencias del tiempo. Por último, se procederá a pintar, de los mismos colores azul y blanco que tuvo el obelisco desde 2013. Porque antes, de esa fecha, el “pirulí” de Rodeira llevaba los colores del Alondras, rojo y blanco, que eran propios de estas señales marítimas que servían para controlar la velocidad que desarrollaban los barcos al salir del astillero. El cambio de colores no gustó mucho allá en 2013, pero ya está muy asumidos por los cangueses. De hecho, desde el gobierno municipal no se propuso ningún cambio de color. Es cierto que esta mano de pintura tan necesaria se produce a los 11 años de la última, pero antes de lo que se había tardado en pintar en la última ocasión. Ni los más viejos del lugar recordaban esa fecha.