“Soy una reina; pero no soy la única reina”

Wöyza (1984) actuará por fin en su Moaña natal. Una de las voces más reconocidas del hip hop gallego tocará este sábado 17 de agosto, a las 22.00 horas en el Palco da Música, con el grupo The Galician Messengers, en el que se integran otros moañeses como María Faltri y Jorge Juncal. La edil de Cultura, Coral Ríos, presentó ayer el concierto destacando la colaboración de Wöyza en proyectos como el disco de Os Bolechas dedicado a la villa.

–¿Cuánta dificultad tiene, si ve atrás, una carrera de más de 20 años haciendo hip hop en Galicia?

–Hace unos años te hubiese respondido que vivir en Galicia no condicionaba el hacer cualquier estilo de música. Me fui a Madrid una temporada y volví repensándomelo. Evidentemente aquí las oportunidades son limitadas, pero al fin y al cabo es importante construir referencias en tu ciudad y en tu comunidad, ya que sino no habría cultura en ciudades más pequeñas y todos estaríamos sacándonos los ojos en un mismo espacio. En estos últimos años ha cambiado mucho el panorama y la nueva ola de artistas sobrevive gracias a la música hecha en gallego y a la reivindicación de la identidad propia. Eso a mí me parece maravilloso, pero también creo que lo ideal es un equilibrio, ya que Galicia es mucho más que tradición, y mucho más que electrónica. Hay rock, hay indie, hay hip hop… y no creo que deba estar tan condicionado, se está creando una vez más un lobby de grupos de un único estilo y un mensaje único, siempre es perjudicial, ya lo vivimos con otros estilos con anterioridad.

–¿Era más difícil en sus inicios? ¿Está ahora el hip hop mucho más asentado en España?

–Sí, aunque ahora está más mezclado, que si música urbana o trap, reguetón, etc… Bueno, pero sin duda el hip hop está en un momento álgido, sobre todo porque se instauró en el mercado latino y encontró su espacio y reconocimiento como una música popular.

–¿Se siente cómoda con la etiqueta de “Reina del hip hop” gallego?

–Me gusta que me consideren una “Reina”, pues en el hip hop-soul, Mary J. Blige, Lauryn Hill, Erykah Badu, Queen Latifah… se consideran a sí mismas reinas y es maravilloso. Claro que soy una reina, pero también creo que no soy la única. Hay espacio y coronas para muchas. Ni me gusta el pensamiento único, ni el nombramiento único… Una manera muy vanidosa de separarnos a las mujeres.

–¿Tocar en Moaña es especial? ¿Se siente reconocida en su pueblo?

–Siempre he tenido esa “dualidad”, en Vigo, la de Moaña, en Moaña, a de Vigho, y luego aún por encima me preguntan por mis orígenes… así que lo de profeta en su tierra, a veces me pregunto si la gente no puede sentirse de varios lugares, porque así me siento yo. Pero sí, hace poco participé en el disco de la Escola Municipal de Moaña junto a Budiño, Anxo Lorenzo... y también en algunas acciones de Igualdade, en los coles… Sí, la verdad es que el amor va en aumento y cada día estoy más feliz aquí. La gente me saluda y me felicita, a veces te sientes observada porque no sabes quién te puede ver, pero ya a estas alturas de mi vida no me hago problemas y disfruto de lo cosechado, porque por norma general la gente me trata increíble y con alto respeto. Me gusta la gente, no soy una hater del mundo, solo algún día malo, como todos.

–¿Cree que otros estilos como el reguetón, por ejemplo, están siendo estigmatizados como “música de mala calidad”?

–Hay de todo. No quiero juzgar otros estilos de música, además a mí de vez en cuando “algo” de reguetón me gusta bailar, en una fiesta. No es mi predilección, hay buenos y malos artistas, hay malos y buenos mensajes. Lo que sí hace daño a la música es que todo suene igual, que no haya esfuerzo, que se busque el hit, porque entonces a ti no te gusta la música, te gusta el dinero y encontraste el agujero.

–¿Le disgusta cuando le dicen que tiene una “voz negra”?

–Entiendo que puede tomarse como un halago, y debe de ser de los pocos ejemplos en los que el adjetivo “negra” es algo positivo. Pero me parece innecesario utilizarlo, se puede halagar de muchas maneras: la voz soul, la maravillosa voz, la voz de música negra (ya que sí se usa como género Black Music). No me ofende, pero entiendo que pueda ofender a un sector de la población que está racializada y la gente suele tomarla contigo, no con el periodista que decide usar el adjetivo (risas).

